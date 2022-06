Daniela Cardone se quebró al escuchar a Pampita: “Pasé por la pérdida de un hijo”

La exmodelo contó que sufrió la muerte de un hijo a un día de nacer y no pudo contener la emoción al recordar ese trágico momento

Esta semana Daniela Cardone estuvo como angelita invitada en LAM (América) y se integró rapidamente al equipo de panelistas. El viernes por la noche sorprendió a sus compañeras al confesar un difícil momento de su vida. Todo surgió cuando vio un fragmento de la segunda temporada de Siendo Pampita, el reality donde la modelo mostró detalles de su día a día y también habló a corazón abierto sobre los rituales que realiza para homenajear a su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña y fallecida en 2012. La actriz se quebró al escuchar su testimonio y reveló que pasó por la pérdida de un hijo.

“Nunca la escuché a Pampita victimizarse ni lucrar con esta tragedia a favor de su carrera, y siempre digo que eso es aglo que destaco de ella, además de su forma de trabajar siempre biepredispuesta”, expresó Ángel de Brito. Luego tomó la palabra Cardone, completamente conmovida: “La pérdida de un hijo yo la pasé, y es mucho el tiempo que te lleva poder entender esa pérdida, te agarran bajones muy grandes, te retirás absolutamente de todo, creés que te morís de verdad”. Pía Shaw fue la primera en reaccionar con asombro: “No sabía eso Dani”.

El conductor también manifestó sorpresa por el doloroso recuerdo de la madre de Brenda Gandini. “Sí, se llamaba Estéfano, y me hizo recordar lo que pasé después de Junior -su hijo mayor, fruto de su relación con el cirujano plástico Rolando Pisanú- al año yo perdí un bebé”, relató. Y aseguró: “No lo podés creer, él vivió un día, nació antes de tiempo y es difícil hablarlo”. En este sentido, con la voz afectada por la emoción aclaró que le cuesta hablar del tema de manera pública, pero que no pudo evitar trasladarse a ese momento.

Daniela Cardone estuvo como angelita durante toda la semana en El Ejército de LAM

“Es muy difícil porque un hijo es todo. Me acuerdo que me decían: ‘Pero vos tenés otros dos hijos’, pero la pérdida esa, de verlo, llevarlo en el cajoncito, es muy difícil, lleva mucho tiempo”, sentenció con tristeza. “Le ha pasado a muchos padres, te lleva como un año mínimo hablarlo, o quizás incluso no lo podés hablar nunca, pero tenés que seguir adelante porque tenés otros hijos, tu familia, y tenés que estar fuerte”, rememoró. De Brito expresó su admiración por la fortaleza y le agradeció sus genuinas palabras.

“Es un ángel que llevás con vos en todo momento”, comentó con lágrimas en los ojos. Cuando Yanina Latorre le preguntó quién la contuvo, la exmodelo nombró a su madre, algunas amistades, su exmarido y la importancia de ver crecer a sus dos hijos, Brenda y Junior. “Me daba mucha pena porque me veían que yo estaba realmene ausente en ese momento. Estaban al lado mío y no les daba bolilla porque estaba pasando por ese momento, pero es tremendo porque es un hijo...es algo tuyo”, concluyó.

Cabe recordar que la conductora de El Hotel de los Famosos (El Trece) lanzó la segunda entrega del reality en la plataforma Paramount+, esta vez con la nueva integrante de la familia, Ana García Moritán, que el próximo 22 de julio cumplirá un año. En uno de los episodios la modelo le agradeció a sus amigas por el apoyo que le brindaron en cada instancia de lo definió como “el dolor que la acompañará durante toda la vida”. “Muchos miércoles fuimos a una capilla que se llama La Merced, a la noche, que se hace runa adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Me pasaban a buscar, me subían al auto a veces en piyama, así no más y nos íbamos”, recordó.

Y explicó: “Es una capilla muy especial, no hay luz y podes llorar tranquila, nadie te mira y solamente se canta. Uno se entrega y dejas que el dolor te atraviese, y había una cantante muy jovencita con una voz muy especial angelical y su forma de cantar nos encantó”. La sorpresa organizada por su círculo íntimo fue invitar a la joven que cantaba en la capilla, al bautismo de Ana. “Son canciones tan fuertes para mí, que traen tantos recuerdos”, agregó invadida por la emoción.

