Un imitador de Michael Jackson contó las agresiones que recibe cuando lo confunden con Felipe Pettinato: “Tengo miedo”

Leo Blanco, imitador de Michael Jackson

Felipe Pettinato está internado en una clínica psiquiátrica, luego de que se incendiara su departamento en el barrio de Belgrano. En el siniestro murió un amigo suyo, el médico Melchor Rodrigo, y otras tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo. La Justicia investiga qué pasó esa noche para que falleciera el neurólogo.

Ahora trascendió en las redes sociales el calvario que vive un joven llamado Leo Blanco, que es imitador de Michael Jackson al igual que el hijo de Roberto Pettinato. En su cuenta oficial de Instagram, reveló que en algunas oportunidades fue agredido en las calles porque lo confunden con Felipe.

“¡Recibí ataques en la calle y podría volver a suceder! Desde el comienzo de mi carrera me han confundido con Felipe Pettinato, pero nunca había pasado de una anécdota graciosa. El viernes pasado fui a una consulta médica y las miradas en la calle no me soltaban... algunos me decían ‘Pettinato’ y otros murmuraban ‘¿No estaba internado?’”, escribió en la red social.

Además, explicó que este martes por la tarde noche fue a la estación de Once con su novia porque tenía que viajar. Mientras caminaban un señor le pegó un codazo, lo miró y le dijo “enfermo mental como si eso fuera un insulto”. Cuando llegaron a la puerta de la estación otro hombre lo golpeó con fuerza en el brazo derecho y le dijo la frase “vas a aprender”.

Leo aseguró que el maltrato siguió adentro del baño de la estación: “Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘No a este lo internaron por loquito’. Hablé con ellos en voz alta diciendo que no era Pettinato, pero seguían en la suya. Del pánico que pasamos con mi pareja debimos volver al auto y cambiar de planes... ¡la gente tiene mucha ira!”.

El joven manifestó que estuvo un tiempo encerrado en su casa, cumpliendo con unas obligaciones laborales. Pero ahora se dio cuenta de que no puede ni caminar por la calle porque lo confunden con Felipe. “Tengo miedo y toda mi familia está asustada por este tema; mucho más que yo mismo”, explicó. Por último, Leo admitió que no sabe qué hacer frente a estas agresiones: “No sé qué hemos hecho mal como para que el odio predomine; pero algo debo hacer con esta situación, para poder caminar tranquilo; y aunque pienso y pienso no encuentro la solución”.

El posteo de Leo Blanco

Homero Pettinato se enteró de esta noticia y realizó una reflexión en Queridos humanos, el ciclo que conduce en Vorterix: “Otro imitador de Michael Jackson, un chico que se llama Leo Blanco, que trabaja muchísimo, es una re persona que lo conocimos un montón de veces y compartió un montón con Felipe, siempre se rieron de sus parecidos y demás, fue agredido físicamente no por una, por muchas personas por parecerse a Felipe Petinatto”.

En ese sentido, continuó: “¿Y qué sucede? No hay ninguna razón para agredir a mi hermano al día de hoy, mi hermano es un damnificado del accidente que tuvo y perdió a su amigo, a quien intentó salvar desesperadamente y no pudo. Y ya los testigos dijeron esto. Sin embargo, ustedes, y ya saben a quien les hablo, les vende mucho hacerlo quedar como un asesino”.

“Construyen todo, inventan, mienten, muestran papeles que no son, dicen que tienen contactos que no tienen, etcétera, para inventar datos que incitan a la violencia contra mi hermano, contra un paciente psiquiátrico, que obviamente está internado y va a estar un montón de tiempo, pero que es damnificado y que vio morir a su amigo”, finalizó indignado.

