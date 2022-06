Belén Francese habló del doloroso momento familiar que atraviesa: “Le estamos poniendo amor y fuerza”

La artista contó que está viviendo con las hijas de su esposo desde el inesperado fallecimiento de la expareja de su marido

A fines de abril Belén Francese recibió la triste noticia del fallecimiento de la madre de las hijas de su marido, Fabián Lencinas. El sábado estuvo envitada en PH, Podemos hablar y habló a corazón abierto sobre el doloroso momento que atraviesa la familia ensamblada. En el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, la actriz contó que están conteniendo a las niñas -que son menores de edad-, y compraron una nueva casa para vivir todos juntos.

Hace poco más de un mes Nazarena Vélez fue quien dio la información en LAM (América): “El domingo de pascuas falleció la mamá de las dos hermanas de Vitto. Eliana, tenía 47 años, tuvo un ACV fuertísimo y tenía otra complicación de salud”. En ese entonces Francese se encontraba en la provincia de Mendonza, de donde es oriundo su esposo, junto a su pequeño hijo. Cabe recordar que Belén dio a luz a su primogénito en mayo de 2021, y once meses después se enfrentaron a la trágica partida de la expareja de Lencinas.

“Siempre tuve una familia ensamblada, siempre me llevé bárbaro con las nenas de mi marido, pero ahora falleció la mamá de ellas y la vida nueva es que ahora vamos a vivir todos juntos”, expresó durante su paso por PH. “¿Cómo estás con eso?”, le consultó el conductor, y la actriz confesó que se refugia en la fe para afrontar el presente. “Son los planes de Dios, yo creo que todo te va como marcando lo que está preparado para vos”, sostuvo.

Belén Francese junto a Fabián Lencinas, el pequeño Vitto y las dos hijas de su marido

“En algún punto nosotros siempre quisimos, no de este modo, pero siempre soñamos con toda la familia junta”, aseguró mientras su mirada se tornaba vidriosa. Y agregó: “Estamos repartidos porque estamos apoyando a las nenas, pero poniéndole el pecho, garra, y fuerza”. Tal como mostró en su cuenta de Instagram la última semana, decidieron vender su casa para comprar una propiedad más grande para vivir con las niñas. “Son cambios que son movilizantes pero al mismo tiempo te ayudan a enfrentar estas situaciones difíciles con amor”, explicó.

Más adelante también recordó el nacimiento de su bebé cuando Kusnetzoff le preguntó a qué momento de su vida volvería. “Iría a la primera vez que vi a Vito porque le miré los ojos y me hizo una cara rarísima, fue como: ‘¿Esta es mi mama? ¿Ella es?’; me hizo una cara tan única que me va a quedar siempre, fue el momento más feliz de toda mi vida, me morí de ternura”, confesó. Días atrás Francese compartió una postal familiar de los cinco integrantes de la familia en su cuenta de Instagram y la tituló: “Postales familiares domingales, aquí todos bajo la hipnosis que nos genera Vittini”.

Belén Francese, Fabián Lencinas y su hijo Vitto

En diálogo con Teleshow, Belén había explicado el motivo por el que eligió ese nombre para su primogénito. “Siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza”, señaló, además de destacar que la película favorita de su padre -cinéfilo- es El Padrino, cuyo protagonista se llama Vito Corleone. Cuando se interiorizó y buscó el significado, no lo dudó. Otros detalles que inclinaron la balanza fueron que su suegra es italiana y el abuelo de su marido se llamaba Doménico.

“Por mi papá, por la mamá de Fabián, por su abuelo, por el origen, todas eran pequeñas señales”, indicó. “Es un nombre derivado del latín, que significa vida; en italiano tiene que ver con la victoria, el vencer. Y lo elegimos porque vino a llenar nuestra vida”, sentenció sobre el pequeño que cumplirá un año en junio, y cuyo nombre completo es Vitto Doménico Lencinas Francese.

