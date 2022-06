La China Suárez fue a ver el debut de Rusherking en el Luna Park: las fotos del show

La China Suárez y Rusherking, juntos en el Luna Park (Crédito: rsfotos-M Souto)

El sábado 4 de junio es una fecha que Rusherking no olvidará jamás. El músico llegó al Luna Park sino que le colgó el cartelito de localidades agotadas unos cuantos días antes del show, un sueño al que aspiran todos los artistas. Y para que su felicidad sea completa, entre los miles que se acercaron a disfrutar sus canciones estuvo su novia, Eugenia La China Suárez. A una semana de haber blanqueado públicamente la relación en PH, Podemos hablar, la flamante pareja ya no se esconde y a metros de distancia, escribieron una de las páginas más felices de su incipiente noviazgo.

La llegada de la China Suárez al Luna Park

Eugenia llegó al estadio acompañado por personal de seguridad y siguió el espectáculo desde un costado del escenario. Para tan importante evento, la actriz eligió un look de tres piezas: un top blanco que dejó su abdomen al descubierto, con círculos plateados bordados que le aportó brillo para la ocasión; y lo combinó con un jean de corte recto y algunas roturas en las rodillas. El clásico blazer negro, botas de punta en V y un bolso del mismo color complementó su outfit. A su vez, lució sus uñas pintadas de verde esmeralda y un make up que resaltó su mirada de ojos rasgados.

Rusherking agradece al público

En compañía de sus hijas y vio el concierto a un costado del escenario. También asistió la familia del músico, oriunda de Santiago del Estero, que viajó especialmente para ver cómo el hijo pródigo cumplía uno de sus sueños. Precisamente, durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff, se refirió al tema de la exposición mediática a la que accedió en los últimos días: “Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele”, resumió. Y cuando le preguntan, habla maravillas de su nuera: “Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.





Rusherking en su trono

Sobre el escenario del mítico reducto, el músico se sentó en el trono, cantó y bailó junto a los ocho mil fanáticos que agotaron las localidades. Entre los invitados estuvieron el rapero Paulo Londra y los streamers Goncho Banzas y El Demente. En 20 canciones, Rusherking se mostró como uno de los artistas urbanos más convocantes de una escena que no para de crecer y que da muestra de hermandad en los estudios de grabación y sobre los escenarios.

El santiagueño actuó ante 8 mil personas

En la semana, la China y Rusherking habían compartido otra salida vinculada al ambiente musical. Fue el jueves pasado, cuando asistieron a uno de los bares del Campo Argentino de Polo para acompañar a Emilia Mernes que presentaba su primer álbum, ¿Tú crees en mí?. “Una estrella, lit (literal). No puede ser más hermosa y talentosa”, escribió la ex Casi ángeles, que también está incursionando en el ambiente musical y se prepara para editar sus primeras composiciones propias, luego de realizar una colaboración con Santi Celli. “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”, señaló Rusherking, al compartir un video en el que Emilia cantaba “Cuatro veinte”.

Rusherking vivió una noche inolvidable en el Luna Park Credito: rsfotos-M Souto

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, reveló el sábado pasado el trapero durante su visita a PH y hablar por primera vez de su romance. Allí le puso nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso.

