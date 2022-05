El polémico discurso de Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2022: “Al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente”

El panelista tomo el microfono, hizo la V militante, tiro un "volveremos" y critico a colegas

Diego Brancatelli fue uno de los que tomó la palabra para expresar su agradecimiento por el Martín Fierro que recibió Intratables (América) como mejor programa periodístico este domingo por la noche. El periodista afín al kirchnerismo utilizó pocos segundos, pero fue tiempo suficiente para dejar algunas perlitas que generaron críticas hacia su discurso.

El periodista comenzó su discurso diciendo: “Aprendí cuando ganamos con Santiago (Del Moro) que el premio es del programa y no mío, pero quiero dedicarle 10 segundos nada más”. Y continuó: “Primero quiero dedicárselo a mis hijos, a mis soles: Valentín y Luca. Y después a Cecilia Insinga, que para mí es la mejor cronista de calle. Que es de Canal 13, que no hay grietas, es de TN. Y es la mejor de todas, aunque Aptra no haya tenido en cuenta a una mujer y a una cronista”, afirmó de manera contundente.

“Pero también al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente, diciendo de dónde opina. Es simplemente, siendo intelectualmente honestos. Y vamos a volver, porque con este programa pusimos una senadora, un economista de diputado, pusimos políticos…”, agregó en una mensaje que estuvo dirigido hacia su ex compañera Carolina Losada, hoy senadora nacional por la provincia de Santa Fe.

“Gracias a todas las autoridades. Volvemos, y volveremos por mucho más”, finalizó. Acto seguido, hizo la V militante y abandonó el micrófono para retirarse del escenario junto a sus compañeros de Intratables que habían subido a recibir el premio otorgado por la asoación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina.

Días atrás, terminó Intratables, el ciclo por el que desfilaron todas las voces del amplio espectro político del país. El programa, que nació como un magazine de debate con amplia injerencia de los contenidos del mundo del espectáculo, viró hacia una fórmula que terminó por definirlo. En Intratables, el debate era estrella y la noticia política se daba con todo de show.

Durante su discurso, Diego Brancatelli hizo la V militante

“Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, había señalado Alejandro Fantino-su último conductor- al remarcar que existe la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla del ciclo periodístico.

“Cuando me lo propuso Daniel Vila a venir a conducir Intratables me tiré de cabeza. Primero porque es un equipo grande y tenía ganas de jugar en un equipo grande como este. Tuve que dejar algunas cosas muy importantes para mí como, por ejemplo, ESPN. Yo trabajo en Disney en una señal internacional y me corrí a la señal número dos para poder estar acá porque quería jugar en este equipo”, añadió.

“Quería sentir lo que era tirar paredes con ellos (los panelistas), pero además quería venir a conocer otro sujeto político como gente de la política que yo no conocía haciendo Animales Sueltos porque el programa tenía dos invitados por noche como un presidente, vicepresidente, gobernador o un ministro. Y me voy gratamente construido por conocerlos a ellos. Yo vine a hacer un master a este programa”, manifestó por ese entonces Alejandro.

