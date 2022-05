Con el tiempo de aliado, y de rival: el amor real de Margarita Muñoz y Michel Brown, los protagonistas de Pálpito

El elenco principal de Pálpito; a la izquierda, Michel Brown y Margarita Muñoz

La serie colombiana Pálpito es una de las más vistas Netflix. Estrenada el 20 de abril, rápidamente se posicionó en lo más alto del ranking de la plataforma. Se trata de un drama que mezcla con el policial y con el entramado político. Un guion atrapante que va cobrando intensidad a lo largo de los 14 capítulos, y que aborda la problemática del tráfico de órganos como punto esencial de la trama.

Una de las protagonistas es Margarita Muñoz, quien se pone en la piel de Valeria Luque. En su paso por la ficción es la pareja de Simón, personificado por el actor Michel Brown. Lo curioso es que ellos también son pareja en la vida real. “Compartimos el set por primera vez en muchísimo tiempo en esta serie maravillosa que habla sobre el tráfico de órganos y estos dos personajes, que son marido y mujer, están relacionados justamente con eso dentro de la historia”, comentó el argentino en una trasmisión de Instagram en la que habló del proyecto.

Todo indica que fueron elegidos estratégicamente por la producción, ya que no solo se destacan por la calidad de las interpretaciones sino porque, al ser novios en la realidad, las escenas románticas que filman adquieren mayor verosimilitud. Esta circunstancia no hace más que incrementar la expectativa del público. Desde ese lado también Pálpito logran atrapar al televidente, desde un amor puro que se ve reflejado en la pantalla.

Quién es la actriz del momento

Margarita nació en Pitalito, Colombia, el 18 de septiembre de 1985. En su cabeza siempre estuvo la idea de ser actriz: desde muy chiquita persiguió ese sueño. Por eso empezó a estudiar artes escénicas en la Escuela Julio César Luna, en la que rápidamente se destacó. Sus primeros pasos fueron a los 13 años siendo parte de distintos comerciales. Con la idea de afianzar su carrera, se mudó a Bogotá.

Allí consiguió sus primeros papeles en telenovelas, siempre apoyada por sus padres, que la siguieron de cerca en el trayecto. En 2003, ya con 16 años, la convocaron para El auténtico Rodrigo Leal. La popularidad la obtuvo en 2005 cuando tuvo un rol destacado en Los Reyes. Ese mismo año, la revista TVyNovelas la eligió como una de de las actrices más bellas de la pantalla colombiana. Pero Muñoz no le dio mayor importancia: disfrutaba más de su reconocimiento como actriz.

Siempre buscó dar el salto internacional, traspasar las fronteras de Colombia. Finalmente lo consiguió en 2009 al protagonizar la novela infantojuvenil Niños ricos, padres pobres. Allí encarnó a una villana con todos los condimentos, y que no pasó desapercibida. Luego vino Secretos de familia y en 2014 estuvo en Amor sin reserva. Este en este proyecto trabajó por primera vez con su pareja. La química se traslado a la pantalla, y fue el antecedente apropiado para lo que luego sería la convocatoria de Pálpito.

Margarita Muñoz

En los últimos años logró un lugar en la televisión mexicana en producciones como Nada personal. Entre sus trabajos de mayor repercusión a nivel mundial aparece la serie La piloto, de 2018, y que aún sigue teniendo una gran suceso en Netflix. Con solo 34 años, y vislumbrándose un largo recorrido por delante, ya tiene cerca de 20 papeles -entre películas y series- sobre sus espaldas. En 2015 se llevó la estatuilla de la televisión colombiana Sol de oro como mejor actriz de serie, gracias a su labor en Amor sin reserva. Aunque el más importante fue en 2014, el Palma de oro en México, por revelación protagónico internacional por Gossip Girl Acapulco.

En cuanto a su vida privada, intenta pasar lo más desapercibida posible. La única relación que se le conoce es la que mantiene con Michel Brown. El argentino nació el 10 de junio de 1976 en Buenos Aires, y saltó a la fama por su trabajo en Jugate conmigo, de la mano de Cris Morena. En 1999 fue a probar suerte a México y desde entonces no volvió más. Está instalado en mercados internacionales como el mexicano, el colombiano y español.

Margarita Muñoz y Michel Brown

En cuanto a la relación con este actor 11 años mayor, Margarita lo conoció en una fiesta cuando ella tenía 17 y él, 28. Brown recordó cómo fue esa primera vez en el que surgió el enamoramiento, pero que no llegó a mayores por el momento en el que se encontraban cada uno. El tiempo, entonces, hizo de las suyas. Para bien, y para mal. “Tuvimos un flechazo tremendo, pero no pasó demasiado, aunque sí hubo como un coqueteo inmenso. Después pasaron como tres años y nos volvimos a ver, pero cada uno estaba en pareja. Nos dejamos de ver hasta que nos reencontramos después de siete años. Pero sí, fue un flechazo esa primera vez”, contó en Vea.

Ya de novios empezaron a escalar peldaños, probaron la convivencia y en febrero 2013 decidieron dar un paso más pasando por el altar. Esto no pasó desapercibido: en las entrevistas Brown solía manifestar que no estaba en sus planes casarse ni tener hijos. Uno de esos pasos los dio, contra todos los pronósticos. La unión y la fiesta tuvieron lugar adelante en Cartagena de Indias.

No hace mucho, Margarita contó que la química fue inmediata en esa primera cita. “Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía churro, guapo, sino que me entendía mucho hablando con él y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y tal vez no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso”, sostuvo la colombiana en una charla con Bla Bla Blu.

Margarita Muñoz

Pero entonces, cuando comenzaron a dar los primeros pasos juntos, surgieron los primeros cortocircuitos, originados por los celos. “Me costaba entender esta excesiva amabilidad de Mich; todas sus protagonistas eran sus mejores amigas y dentro de mi mentalidad no me parecía normal -se sinceró la actriz-. Admito que al principio era un poco más celosa. Lo hablamos en una cena, no hay nada que dé más gusto que tu pareja te dé seguridad para que no dudes, para que no pienses que alguien va a venir a patear el tablero”.

Felices por el trabajo, afianzados en el amor, hoy Margarita y Michel disfrutan de este presente, protagonizando una de las series más elegidas del streaming. Remarcan que están embarcados en este proyecto de crecer juntos en la profesión e instalarse en el país que sea necesario por este objetivo. Por todo esto, afirman que no hay todavía planes de hijos.

Margarita Muñoz y Michel Brown

