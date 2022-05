La Mississippi llega a su show 100 en La Trastienda y se transmitirá por Infobae

El show número 100 de La Mississippi en La Trastienda se podrá ver vía streaming en Infobae

Este sábado 21 de mayo La Mississippi recibe a todos en La Trastienda, en lo que será su función número 100 en ese reducto. Desde las 20 horas, el show se transmitirá para todo el mundo a través de Infobae.

“Aunque toques en teatros, en Luna Parks y todo eso, tenés tu casa. En nuestro caso es La Trastienda y para nosotros es importantísimo llegar a estas 100 porque es como estar en el living de casa. Y la gente también lo siente así”, le dijo el cantante Ricardo Tapia a Teleshow en la previa a este recital.

Con 33 años ininterrumpidos y varios proyectos en marcha, el clásico grupo de blues argentino sigue sumando canciones a su repertorio. A los singles que publicó en estos meses seguirán otros que pronto completarán el listado que conformará un nuevo disco. Se trata de “Lo que ves”, “Nadie sabe nada”, “Galvanizado” y “El Apagón”, en los cuales la banda optó por un audio más electroacústico y una forma técnica de grabación muy despojada, enfocada en sonidos reales de los instrumentos.

“Cuando componemos, lo primero en lo que pensamos es cómo vamos a tocar. Es raro, pero pensamos qué vamos a usar y qué no: estos platos, este tambor, tales cuerdas, tal instrumento, este equipo... Con eso que elegimos hacemos una jam y vemos cómo sonamos. Entonces, componemos con el sonido que elegimos. Y de ahí en más, empezamos a moldear las canciones con el sonido: el sonido nos lleva a decir cosas”, dijo Tapia sobre el método Mississippi.

La Mississippi

“Este disco es más minimalista porque el bajo es acústico, hay guitarrón, yo toco una guitarra dobro o acústica. Gustavo Ginoi toca una guitarra de caja, el Negro Tordó toca la batería con dos micrófonos, cuando siempre se usan 9 o 10. Estuvimos haciendo una estrategia de sonido muy linda, tipo años 60s”, adelantó. “Es un disco abierto porque tenemos la idea de sacarlo este año pero yo lo que le digo a la gente es que lo vaya siguiendo, porque yo no sé cuándo lo cerraremos, exactamente. Nos vamos a España en septiembre, octubre y van a haber invitados… Todo eso había quedado stand by en 2020: habíamos hablado para invitarlos a Javier Vargas, Raimundo Amador... Ahora estamos reflotando eso y pedirle a ellos que graben. El disco va a seguir componiéndose, creo que va haber cinco temas más, como máximo”, explicó el cantante.

“El rock, el blues, la música negra en general, ya es un folclore en el mundo… Ocupa el espacio que tenían los folklores antes: el rock acá, por ejemplo, ocupa el lugar que tenía el tango, es para gente grande. Y la música cambió mucho en los últimos años. Cambió mucho la percepción de lo que nosotros concebíamos como música, ¿no? Dejó de tener un cuerpo físico, un disco o una cosa donde asentarse y mirarla y disfrutarla... Y empezó a estar en la nube, que no es una nube, tampoco. Estamos hablando de una distopía muy curiosa con respecto a la cultura. Y a mí me gusta crear desde ciertos mecanismos que conozco, me doy cuenta de que se puede seguir creando infinitamente”, le dijo el compositor a Teleshow.

“De golpe la tecnología se disparó para un lugar que es la información. Fue raro, nadie esperaba que fuera tan así. ¿Y tocar blues en este mundo que es? Es recrear el espacio interno que tenemos cada uno. Yo creo que la subversión del futuro es desenchufar todo y leer libros y tener la experiencia de la naturaleza”, consideró Tapia.

