La cruda reflexión de Marcela Tinayre sobre la Argentina: “Tenemos que aprender a votar”

Marcela Tinayre hablo de la actualidad del pais

Antes de una nueva temporada de Las rubias, el magazine que se verá por NET y KZO, Marcela Tinayre visitó el piso de LAM y habló de todo. La excusa fue el regreso de su programa, que volverá al aire el próximo jueves. Pero durante un largo rato en el estudio, la hija de Mirtha Legrand habló de todo con Ángel de Brito y sus angelitas en una profunda charla en los estudios de América.

Al comienzo de la entrevista, y movilizada por su regreso a un espacio televisivo después de la pandemia, recordó a su padre Daniel Tinayre, quien le dio algunos consejos que la siguen acompañando hasta el día de hoy. “La gente que trabaje con vos tiene que estar feliz, contenta”. “En este país la mujer es independiente cuando tiene independencia económica”. “Un éxito nunca se abandona”, repitió a modo de mandamiento.

En el mismo sentido, reconoció que lo extrañaba y lo invoca para pedirle consejos. Y también reveló detalles de la convivencia. Contó que eran compinches, que a los dos les gustaba manejar, que le cambiaba la disposición de la casa y contó una deliciosa intimidad de su relación: “Cuando vivía en París me visitaba mucho. Íbamos al cine y a la salida, con ese clima espantoso que tiene Francia, nos quedábamos abajo de la lluvia discutiendo los finales de las películas”. También recordó a su hermano Daniel, fallecido en 1999 a los 50 años, “Era sumamente memorioso, le gustaba la familia pero no solo la local, visitaba a los familiares en España en Francia. Le encantaba todo eso”, evocó.

Marcela Tinayre habló de su reacción en las redes sociales y su ausencia por seis años en la televisión

En referencia a las críticas que recibe, contó que lo que más le afecta es cuando se meten con sus hijos: “Digo cualquier barbaridad, no tengo freno”, señaló. Y en el mismo sentido, reveló que aprendió a manejar la agresión que se vive en las redes sociales. “Yo dejé seis años de hacer televisión. Le tuve mucho miedo a las redes porque me habían pasado muchas cosas. Tenía miedo que las redes me hagan mal”, admitió, y recibió el apoyo de Yanina Latorre. “De que se metan con tu vida privada, como me pasó a mí”, intervino la panelista.

“La gente lo disfruta, porque te ven bien en ciertas cosas piensan que algo te tenía que pasar”, agregó la esposa de Diego. “El ser humano tiene algo de perversión, si sos linda, o tenés un buen estándar de vida te meten un dedo en el c... diciendo todo eso”, agregó Marcela y cerró el tema: “Así como me retiré siete años, hoy contesto todo”.

Hacia el final de la charla, y con su experiencia de mujer de mundo, destacó las costumbres argentinas que no se encuentran en ningún lado, como el encuentro religioso de familiares y amigos de los fines de semana y las bondades de nuestros sandwiches de miga. Y más seria, no esquivó la pregunta de de Brito referida a la actualidad nacional. “¿Qué te gustaría que cambiemos?”, indagó el conductor. “Aprender a votar, me parece que es algo fundamental”, sentenció la invitada, y se refirió a uno de los temas del día: la marcha federal piquetera que confluyó en Plaza de Mayo.

“No hay tiempo pero si le preguntamos uno a uno: ‘¿saben por qué están acá?’. Unos te dicen por el choripán, otro por un peso, otro porque los movilizan a eso. Pero eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera, que se termine la corrupción, para tener mejor educación, seguridad. ¿Sabés la cantidad de argentinos que viven afuera, que están bien, y añoran vivir acá?”, se preguntó, tratando de encontrar una respuesta.

SEGUIR LEYENDO: