La filosa frase que fue interpretada como una indirecta de Camila Homs para Rodrigo De Paul: “No sirve pedir perdón”

A fines de abril trascendieron las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul caminando tomados de la mano en Ibiza, y a partir de la confirmación del romance, las miradas se focalizaron en Camila Homs, la expareja del futbolista. La modelo mantiene un bajo perfil en su cuenta de Instagram, pero algunos de sus likes llaman la atención en medio de la escandalosa ruptura con el padre de sus dos hijos. Mientras tanto, el jugador de la Selección Nacional deja también algunos rastros virtuales de la relación que mantiene con la cantante.

Días después de que De Paul se reencontrara con Francesca y el pequeño Bautista en Madrid, Camila reaccionó con un corazón a una publicación de Instagram. La panelista Estefanía Berardi advirtió el picante like a una frase en particular, que algunos interpretaron como una indirecta a lo que está sucediendo en su vida familiar. “Para mí la mejor disculpa es el cambio de actitud. De nada sirve pedir perdón y seguir haciendo la misma tontería”, reza el mensaje al que la modelo le puso me gusta.

El llamativo like de Camila Homs a una contundente frase sobre el perdón

Tal como sucedió con el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Eugenia La China Suárez y Mauro Icardi, los protagonistas están en el foco de una tormenta mediática, y cada acción virtual genera varias interpretaciones. En este sentido, cuando Homs asistió un evento vinculado al modelaje, fue consultada por la prensa que la esperaba para preguntarle por su situación sentimental, y respondió con una escueta declaración: “Estoy viviendo un momento muy difícil”.

Cabe recordar que Rodrigo y Camila se conocieron cuando ella tenía 15 años y él, 17. Por ese entonces, el futbolista jugaba en las inferiores de Racing y tenía una carrera prometedora. En enero de 2019 nació Francesca, su primogénita, y en julio de 2021 llegó Bautista. Pasó una década desde que empezaron su relación, y hasta entonces nada hacía suponer que existiera una crisis. Sin embargo, meses más tarde empezar a circular las versiones de que el jugador estaba iniciando un noviazgo con Stoessel, quien ya llevaba más de un año y medio separada de Sebastián Yatra.

Una de las primeras fotos que salieron a la luz, de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tomados de la mano en Ibiza

Anteriormente, en el mes de octubre, De Paul había sido involucrado en el Wandagate de manera inesperada, cuando se dijo que la ex Teen Angels había mantenido un intercambio de mensajes con él. Entonces, el jugador salió a desmentir rápidamente el rumor, indignado porque le generaban un daño a su pareja, que acababa de ser madre. Los meses pasaron y finalmente blanquearon la separación, aunque con versiones distintas de las fechas en que le pusieron punto final a su longeva relación.

En cuanto a Tini, luego de suspender sus múltiples compromisos por la internación de su padre, Alejandro Stoessel, quien recibió el alta a fines de marzo tras permanecer casi un mes internado por una hemorragia estomacal que requirió dos intervenciones quirúrgicas, retomó la agenda laboral que incluyó el lanzamiento de su nuevo tema, Triple T. “Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas. Pero en el fondo tu me conoces....”, dice dice una de las estrofas, que también causó repercusiones en las redes sociales. Cabe señalar que además se prepara para presentarse en el Hipódromo de Palermo los días 20, 21, 22, 27 y 28 de mayo, fechas para las que se reprogramaron los shows.

