Cinthia Fernández reveló cuánta plata le pasa Matías Defederico: “Para algunos puede ser mucho, pero no es mi realidad”

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico no logran tener una buena relación y siempre tienen conflictos relacionados a la crianza de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. La panelista del ciclo Momento D (El Trece) suele contar a través de sus redes y en los programas de televisión las peleas y las diferencias que tiene con el exfutbolista.

“No solo no aporta lo que tiene que aportar. Es un deudor, es violento”, aseguró la también modelo en diálogo con LAM (América) y cuestionó el dinero que recibe como pago de las cuotas alimentarias de sus herederas. “Me pasa 55 mil pesos, a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, agregó.

“Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme?”, se quejó Cinthia.

Cinthia Fernández y sus tres hijas

Este fin de semana, ocurrió un fuerte enfrentamiento entre Defederico y Fernández. Ella se encargó de dar a conocer los detalles a sus seguidores de Instagram. “Trata de hacerme daño a mí, pero le hace a sus hijas. Y cuando me las tocás florece lo peor de mí”, señaló la influencer.

Luego relató: “Prohibió el ingreso mío al barrio donde vive él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte. Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá. La policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él. Se entiende: yo a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas”.

Además, aseguró que este lunes instruiría a su abogado Roberto Castillo para que realizara el trámite correspondiente en contra del padre de sus hijas y contra el barrio San Sebastián “por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la provincia”.

En tanto, la panelista , aseguró que a su exmarido “le molestó la cautelar que él solo se la ganó por incumplir la anterior”. Y agregó la decisión que tomó el deportista al respecto al momento. “Para forrearme, dijo que a partir de ahora cuando deje a las nenas en mi casa lo iba a hacer en la puerta del barrio, que queda como a seis cuadras de la entrada de mi casa, y que las nenas caminen con las mochilas y en el frío, que nos ‘arreglemos’, manifestó. Ya que él no va a ingresar más por la ‘cautelar’. Algo absurdo”

Para finalizar, aclaró: “Primero: no estoy en mi domicilio a la hora que las trae, ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga. Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa. Imagínense haciendo bajar a mis hijas a seis cuadras (no te explico cuando llegan dormidas, levantarlas y decirles que caminen porque a su papá se le canta no entrar). Todas forreadas diarias constantes. Jamás permitiría eso”.





