En medio del escándalo, la madre de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández: “Traga su propio veneno”

En los últimos días, Cinthia Fernández y Matías Defederico volvieron a tener un encontronazo en las redes sociales, uno más después de su traumática separación y que involucra a sus hijas Charis, Bella y Francesca. Primero, la panelista de Momento D reveló en su Instagram un episodio policial que vivió con su ex, cuando este le prohibió el ingreso al barrio donde vive, que es donde las nenas tienen el campus de deporte.

Luego, la escena continuó en LAM (América) donde Fernández reveló el dinero que recibe como pago de las cuotas alimentarias de las niñas. “Me pasa 55 mil pesos, a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, señaló enfurecida.

En medio de estas denuncias de la bailarina, la que habló fue Analía Frascino, la madre de Defederico, que desempolvó viejas rencillas que tuvo con su exnuera. La mujer se expresó en su cuenta de Instagram, donde publicó la imagen de una serpiente con un fuerte mensaje direccionado hacia Cinthia: “Traga su propio veneno. Así es C.F.”, escribió la mujer en un posteo, del que luego borró sus palabras y cerró los comentarios, aunque mantuvo la foto.

La panelista de LAM Estefanía Berardi fue quien captó los mensajes y sumó una prueba más en la furia de la mujer: “Él es mi vida. Estoy cansada de que se hable de él pero de esta vida nadie se va sin pagarlas así que me voy a sentar a esperar ver cómo terminás. Hdp”, cerró Analía que nunca tuvo una buena relación con Cinthia, aun en buenos momentos de la pareja.

Las publicaciones de Analía, la madre de Matías Defederico

De esta manera se suma un nuevo ingrediente a una polémica que lejos de tener fin parece ir en aumento. Hace unas horas y en medio de su denuncia por los gastos que le pasa su ex, Cinthia fue más allá: “Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme?”, se quejó la panelista.

Previamente, Cinthia había dado más precisiones del hecho ocurrido el fin de semana en el barrio donde vive Defederico y donde sus hijas practican equitación. “Trata de hacerme daño a mí, pero le hace a sus hijas. Y cuando me las tocás florece lo peor de mí”, señaló la influencer, que detalló las dramáticas escenas que tuvo que presenciar: “Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá. La policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él. Se entiende: yo a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas”.

La denuncia de Cinthia Fernández en Istagram

Según el relato de la panelista, a su exmarido “le molestó la cautelar que él solo se la ganó por incumplir la anterior”. Y agregó la decisión que tomó el deportista al respecto al momento. “Para forrearme, dijo que a partir de ahora cuando deje a las nenas en mi casa lo iba a hacer en la puerta del barrio, que queda como a seis cuadras de la entrada de mi casa, y que las nenas caminen con las mochilas y en el frío, que nos ‘arreglemos’, manifestó. Ya que él no va a ingresar más por la ‘cautelar’. Algo absurdo”

Para finalizar, aclaró: “Primero: no estoy en mi domicilio a la hora que las trae, ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga. Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa. Imagínense haciendo bajar a mis hijas a seis cuadras (no te explico cuando llegan dormidas, levantarlas y decirles que caminen porque a su papá se le canta no entrar). Todas forreadas diarias constantes. Jamás permitiría eso”.

