El video del tremendo accidente de Fede Bal mientras practicaba parapente en Brasil

El conductor de Resto del Mundo todavía permanece internado en Río de Janeiro y lo operaron por fracturas expuestas

Los últimos nueve días de la vida de Fede Bal fueron muy distintos a como los había imaginado. El viernes 22 de abril sufrió un accidente en Brasil mientras practicaba parapente, en el marco de las grabaciones de un capítulo de Resto del Mundo (El Trece), dedicado a la isla Paraty. Tal como habían anunciado a través de las redes sociales del programa, el sábado a la medianoche mostraron el video del impactante momento. Una falla en el despegue del aeroplano, una ráfaga de viento y un bache en el terreno, resultaron una combinación fatídica.

De una manera distinta al comienzo de cada una de las emisiones, la voz en off del actor esta vez narró las horas previas al accidente. “¿Cuándo fue la última vez que tuviste el placer de que tu vieja te dé de comer? A mí después de una de las experiencias más shockeantes que me tocó vivir, porque a veces cuando más alto vibrás es cuando más expuesto estás”, reflexionó. Como una suerte de paréntesis a lo que ocurriría más tarde, respetaron el orden cronológico de los hechos y reflejaron el recorrido de Fede por la isla.

“¿Viste que a veces antes de hacer algo arriesgado te dicen que no va a pasar nada, que es una posibilidad en un millón de que te pase algo? Bueno, ese día me tocó ser ese uno”, le explicó con complicidad a los espectadores. Acompañado de un camarógrafo y los productores, el conductor contó que habían sido invitados a ver el mejor atardecer en Brasil, y que un instructor de vuelo de parapente los recibiría. Apodado Bel, el hombre explicó que se dedica a volar hace 26 años y que además se desempeñaba como bombero voluntario.

El momento en que trasladaron a Fede Bal luego de sufrir el accidente en la isla de Paraty

“Tengo un poquito de cagazo, levanta mucha altura, es una hélice de ventilador industrial gigante y es la primera vez que lo hago en mi vida. Estoy un poco nervioso”, fueron las palabras que expresó justo antes del accidente. Detrás de escena confesó que tal como reflejaba la expresión de su cara, tenía cierta desconfianza al subirse.

“El primer intento fue fallido, la vela se enredó, pero el piloto estaba confiado ya que hace veinte años se dedica a esto y jamás tuvo un accidente: acto seguido pasó lo inesperado”, relató Fede. Lo siguiente que se vio, efectivamente fue una falla que hizo que se diera vuelta el parapente y el motor cayera sobre el brazo del conductor. La cámara que llevaba en su casco tomó algunas imágenes, y el grito de: “Me quebré, me quebré el brazo, que alguien me haga un torniquete”, fue más que suficiente para ilustrar la gravedad de lo sucedido.

“Ahí, en el medio del caos me di cuenta que algo me habia roto. Yo me vi el hueso del antebrazo fuera de mi cuerpo, y que lo único que me lo sostenía era mi piel”, reveló. El pedido de una ambulancia y la distancia de más de cuatro horas para llegar a otra localidad para que le brindaran primeros auxilios, fue lo que continuó. Una travesía que el hijo de Carmen Barbieri se tomó con una entereza admirable, a pesar del dolor que le generaban las fracturas expuestas. Otro detalle que reveló en la emisión fue que el único que lo pudo acompañar en terapia intensiva fue Bel, por su condición de bombero, y fue quien se mantuvo a su lado en todo momento, profundamente consternado y entristecido por el accidente.

Carmen Barbieri acompaña a su hijo durante su internación y será quien lo reemplace en Resto del mundo en una edición especial del próximo sábado

“Tranquilo hombre, nadie tiene la culpa, te pasó una vez en veinte años que alguien se accidentó, y me tocó a mí. Estos son los riegos de viajar y ser aventuraro, de vivir al 100, o al 120 quizás”, lo tranquilizó Fede desde la camilla del hospital. Lo que siguió fue la primera operación, y tal como anticipó su madre en diálogo con Teleshow, antes de comenzar con la reconstrucción, el médico debió limpiar la zona para poder colocarle los clavos, ya que cuando vieron la herida encontraron que aún había restos de pasto y barro producto del impacto.

La operación de este viernes a primera hora resultó exitosa y el actor se encuentra descansando, acompañado por la capocómica y también de su novia, Sofía Aldrey. “Los milagros son solo las consecuencias de atreverse a creer”, escribió Barbieri en su cuenta de Instagram cuando finalizó la intervención. Y agregó: “Gracias Dios”. Según su evolución, los médicos determinarán cuándo el conductor podría recibir el alta para comenzar su recuperación, la que -si bien aún no está confirmado- es probable que la haga en Buenos Aires, una vez que pueda viajar: deberá realizar un tratamiento de kinesiología para fortalecer el brazo.

