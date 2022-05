La mamá de Tini Stoessel rompió el silencio luego de que se confirmara el romance entre su hija y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y su mamá

La confirmación del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, luego de que este se separara de Camilia Homes, sigue dando que hablar. Ahora, fue la familia de la cantante, más precisamente su mamá, quien usó sus redes sociales para referirse al tema.

Todo fue a partir de que Kary G, el fotógrafo que captó infraganti a la flamante pareja, declarara que la ex del jugador de la Selección le mandó un audio contándole cómo estaba transitando la ruptura y la separación. “(Camila) Tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y vuelva con su familia ya que la ha dejado con dos chiquitos solos”, dijo el paparazzi en Mitre Live.

Aunque no dio mayores detalles, dijo que lo contactaron desde la familia de la ex Violetta. Alertada por los dichos del fotógrafo, Mariana Muzlera, madre de la cantante y actriz rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter. “Mirá Kari G, no sabemos quién sos. Kari G payasín”, escribió junto a emojis de risas y payasos.

Mariana Stoessel

La semana pasada, luego de que se hicieran públicas las fotos que él tomó de De Paul y de Stoessel en Ibiza que confirmaban el romance, el fotógrafo habló con Teleshow: “Conseguí las fotos gracias a que se alinearon los astros. Me estaba frustrando porque no los encontraba, y tenía que hacer a otros personajes”.

“Había muy poca gente en el restaurante y no pude sacar mi equipo profesional para hacer las fotos”, lamentó ya que para poder tener la exclusiva, tuvo que tomar las imágenes con su teléfono celular, a cinco metros de la mesa en la que estaban Tini y De Paul con una amiga. Allí estuvo durante dos horas, esperando a que la pareja se retirara. Especulaba con que lo hicieran solos y que también hubiera algún gesto romántico. Y sucedió. Alrededor de las 19 horas, el jugador y la cantante abandonaron el restaurante tomados de la mano, y luego se abrazaron para caminar por una pasarela.

“No tenía pensado venderlas ni publicarlas. Yo solo quería la prueba de que estaban juntos para luego hacer un reportaje bonito con la cámara profesional. Pero entre el lugar y los amigos de ellos, fue imposible”, dijo el español y aclaró el motivo por el cual no quiere mostrar su cara ni develar su verdadero nombre: “No es que me escondí igual. Ellos no saben quién soy”.

Luego de aquella foto, intentó tomar más. Incluso esa misma noche le contaron del restaurante que los amigos le habían recomendado a la flamante pareja y estuvo allí esperándolos desde las 21 hasta las 3.00 pero nunca llegaron y al día siguiente, continuó recorriendo las playas en busca de los novios.

En medio del escándalo, hace unos días Tini reapareció en sus redes sociales pero no hizo alusión a su nuevo compañero, sino que mostró un adelanto de su nuevo tema “Triple T”. “Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas. Pero en el fondo tu me conoces....”, dice Tini en el corte del video, luciendo un outfit en color fucsia. Luego, la cantante compartió parte de la producción de fotos que realizó durante la grabación del clip, en la que podía vérsela desplegando su costado más sensual. Cabe señalar que Stoessel se prepara para presentarse en el Hipódromo de Palermo los días 20, 21, 22, 27 y 28 de mayo, fechas para las que se reprogramaron los show suspendidos por el problema de salud de su padre.

