Ángela Leiva confirmó que su novio está esperando un hijo con su ex: “Él está muy feliz y yo estoy feliz por él”

Ángela Leiva confirmó que su novio espera un hijo con la ex

Ella no lo blanqueaba. Sin embargo, desde hacía ya un tiempo, se sabía que Ángela Leiva había comenzado una relación sentimental con Gabriel Mikelovich, uno de los integrantes de su banda. Después de un año en el que protagonizó un mediático y frustrado romance con Francisco Caivano, uno de los productores de ShowMatch, y de los insistentes rumores que la vincularon a Esteban Lamothe, su compañero de elenco en La 1 5/18, la cantante optó por disfrutar de su nuevo amor lejos de las cámaras.

Sin embargo, no solo se supo del romance de la intérprete de Amor Prohibido con el músico, sino que también trascendió que el muchacho en cuestión estaba esperando un hijo con su ex pareja, llamada Ornella. La noticia había salido a la luz hace unos días en Socios del espectáculo, dónde se dijo que la mujer estaba transitando la última etapa de su embarazo y que Ángela no estaba al tanto de esta parte de la historia. Sin embargo, este viernes fue ella misma la que confirmó no solo su noviazgo, sino también la inminente paternidad de Mikelovich.

“Me dijo que están de vacaciones en el sur, en la nieve, que no se fotografiaron juntos pero que están enamorados”, contó Mariana Brey en el ciclo de espectáculos de ElTrece, revelando la conversación que había mantenido con Leiva. Y agregó: “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”.

El comentario de Ángela Leiva a un posteo de Gabriel Mikelovich

Enseguida, la panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostró el mensaje que había recibido por parte de Ángela, quien por estos días se encuentra de vacaciones en el sur junto al músico. “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”, fue la respuesta de la cantante al ser consultada sobre la paternidad de Gabriel.

Luego, para dejar en claro el motivo por el cual prefería no exponer demasiado a su nueva pareja, Leiva explicó mediante un audio: “Si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada. Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy poquito”.

Consultada por Teleshow a raíz de los rumores que la involucraban a Lamothe, el año pasado Leiva había explicado cuál era su situación. “Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que él es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, señaló en relación a Esteban. Y agregó: “Mi corazón ahora está atravesando una separación y estoy soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”. Por entonces, la cantante acababa de separarse de Martín Echarte, quien fuera su novio durante tres años, y todavía no se había vinculado al productor del programa de Marcelo Tinelli con quien no habría tenido una buena experiencia.

