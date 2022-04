Las Trillizas de Oro se reencontraron, tras iniciar una colecta para Clemente Zavaleta: cómo sigue la salud del polista

Las trillizas de oro, las tres juntas por la recuperación de Clemente Zavaleta

María Emilia, integrante de las Trillizas de Oro está en Estados Unidos desde el 18 de marzo, cuando fue a acompañar a su hijo Clemente Zavaleta, que tuvo un grave accidente mientras jugaba al polo. A los pocos días su hermana María Laura viajó para estar con ella y su sobrino y en las últimas horas el tercio se completó con la llegada de María Eugenia.

“Hola gente linda, quiero aprovechar para agradecerles la cantidad de amor y fuerza de amor que me están enviando a mí y a corchito, quiero agradecer las cadenas de oración que son inmensas y llegan, porque Corchito gracias a Dios despacito, está mejorando”, dijo la mamá del polista en un video que publicó en sus redes sociales, luego de que su hijo saliera de terapia intensiva y pasara a intermedia.

Luego, celebró el estar acompañada. “Saben que no estoy sola, está Laura, mi tercio. Pero no saben una cosa, desde Buenos Aires, me llegó el otro tercio, la Coca (Eugenia)”, dijo y la recién llegada sumó: “Acá estoy a que no sabés con quién vine, quién está filmando”.

Las Trillizas de Oro y su mamá

“La vieja, mamá”, festejó la madre de Clemente y cerró el video: “Gracias y fuerza Corchito porque estoy recién empieza y tenemos mucho por delante”. El video estaba acompañado por un breve texto: “Gracias a todos por tanto cariño, tantos rezos y buena energía. Llegó y llega todo.⠀Y ahora llegaron mis refuerzos, para todo lo que viene⠀Vamos Corchito, fuerza”.

“Está estable en terapia intermedia”, confirmó a Teleshow María Laura el jueves, lo que significa una mejoría en el estado de salud del polista. En los próximos días Corchito, como cariñosamente lo llaman en el mundo del polo sus amigos y colegas, será trasladado a una clínica de rehabilitación donde comenzará un costoso tratamiento. Es por eso que desde Grand Champions Polo Club iniciaron una campaña para recaudar 800 mil dólares para al recuperación de Zavaleta. Hasta el momento llevan recaudados poco más de 32 mil dólares.

El accidente había sido a mediados de marzo cuando Clemente estaba jugando para el equipo del canadiense Frederick Mannix, denominado Alegría, junto a los argentinos Agustín Merlos y Juan Bollini en un duelo frente a Catamount (integrado por Pablo Pieres, Ignacio Novillo Astrada, Victorino Ruiz Jorba y Scott Devon) en Palm Beach, Florida cuando chocó contra un rival y cayó al perder estabilidad. Sufrió varias lesiones graves al tocar el suelo y permaneció unos 15 minutos inconsciente hasta que un helicóptero lo trasladó a un centro médico.

María Emilia y Clemente Zavaleta

“Estoy yendo para Palm Beach esta noche. Está estable, pero estas son las noticias que nunca querés que te den”, dijo su madre a Infobae apenas trascendió la noticia. Los primeros partes médicos hacían referencia a un coágulo en la cabeza junto a una lesión en el tronco encefálico, mientras que un pulmón le sangró y varias costillas se le fracturaron.

Hijo de María Emilia y de Clemente Zabaleta, quien también fue polista, y se desempeña como manager en la organización de Alegría, que tiene sede en Buenos Aires y el país norteamericano, el joven tiene dos hermanas: Emilia y Sonia. Está casado con la francesa Isabelle Strom, nieta del magnate francés Robert Zellinger de Balkany y es papá de Olimpia de cinco años y Assia Eugenie de cuatro.

Quién también pidió oraciones por su amigo y colega fue Pablo Pieres. “Fuerza Corchi” y “Vamos Corchito todos con vos”, junto con un emoji de manos en forma de plegaria fueron algunas de las palabras que compartió, quien se encontraba en la cancha el día del accidente.

