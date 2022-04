Bienvenidos a bordo: se anotó como parecido a Guillermo Francella pero lo confundieron con Alberto Fernández

Se anotó como parecido a Guillermo Francella pero lo confundieron con Alberto Fernández

La puerta de los Parecidos se convirtió en uno de los segmentos favoritos del público en Bienvenidos a Bordo. El ciclo de entretenimientos de ElTrece creado por Guido Kaczka y actualmente conducido por Laurita Fernández, suele recibir participantes que poco se asemejan a los famosos a los que dicen ser idénticos pero que cumple con la función de entretener al televidente, aunque a veces, sorprenden con algunos casos en los que los rostros de los concursantes son casi iguales a los de ciertas celebridades.

Y en la tarde del jueves, se dio un hecho confuso. Un participante que se presentó volvió a poner en duda a todos, cuando ingresó como clon de Guillermo Francella y lo terminaron confundiendo con el presidente, Alberto Fernández.

Todo comenzó cuando se abrió la puerta y la conductora le dio la bienvenida, con un primer plano de la cara del participante para que el jurado comience a hacer de las suyas y a arriesgar nombres: “A ver, quién está, bienvenido. No, qué ojazos tenés. Ahora, cuando se acerque, lo van a ver bien. Mirá quién es. ¿Viniste por el viaje a Europa?”. Luego, el hombre contó que lo anotó su hijo, que se llama Alejandro y que siempre lo confunden con el famoso en cuestión.

“¿Vos sos Aníbal Fernández?”, le consultó Laurita, pero el participante negó que fuera la persona que estaba representando. Después, agregó la conductora: “A mí se me vino, hay algo en sus ojos, como Ricardo Darín”, y el hombre volvió a negarse: “No, no soy”.

Pero lejos de darse por vencidos, volvieron al ataque: “¿Sos Alberto Fernández?”, preguntó una de las jurados del programa. Otra negativa. “Pará, pará, pará, ¿quién es? ¿Sos Luis Brandoni?”, y el participante continuó diciendo que no.

Después de arriesgar muchos nombres, lograron sacar que el participante era parecido al actor

Hernán Drago fue más allá y divirtió a todos con una comparación disparatada: “Falta un poco de la vestimenta de la época. ¿Sos el Sargento García?”. Tampoco. Fue la conductora la que empezó a dar en la tecla. “Tuve el honor de trabajar con vos hace muy poquito. ¿Sos Guillermo Francella?”, dijo con respecto a su compañero en la recién estrenada, Granizo. Por fin, el participante pudo decir que sí y todos aplaudieron por el acierto. Y hasta la próxima puerta de los Parecidos.

Cabe recordar que la conductora debutó en su rol de suplente el 17 de enero y si bien se creía que el reemplazo sería por un mes, la bailarina que ya viene demostrando sus buenos dotes para la conducción se quedó finalmente al frente del ciclo de entretenimiento. En su primer día Fernández bromeó sobre la ausencia del conductor: “Pará, no está Guido. Guido dijo, si no llego arranquen. Arrancamos con todo”. Después de aclarar que se trataba de un merecido descanso, continuó: “Locutor, usted no se fue de vacaciones”. El hombre al mando del micrófono le aclaró: “No, me quedé con vos”. Agradecida, cerró la apertura con un agradecimiento: “Menos mal, tenía un miedo que se vaya usted también, ya estamos listos para jugar”.

Con buenas mediciones y ante el desafío de Guido de desdoblar en dos las emisiones de Los 8 escalones, el canal le propuso a Laurita quedarse al mando del programa. Desenvuelta y divertida, supo agregarle un valor agregado al clásico ciclo.

