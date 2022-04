Anna del Boca habló sobre su reclamo judicial para cambiarse el apellido: “Está en curso y me afectaría positivamente”

La hija de Andrea del Boca contó cómo se siente con su debut como actriz

En diálogo con LAM (América), Andrea del Boca y su hija Anna Chiara brindaron un móvil donde hablaron sobre la pasión que comparten por la actuación. También se refirieron a la denuncia por abuso sexual agravado que la joven inició contra su padre, Ricardo Biasotti. A casi dos meses de que se dictara falta de mérito en la causa, contaron cómo reaccionaron ante el revés judicial. La hija de la actriz además explicó cuál su postura sobre las repercusiones mediáticas con las que convive hace más de dos años.

Andrea y Anna asistieron juntas a un evento relacionado al mundo del cine y el cronista destacó que ahora son colegas además de familia. En este sentido, quiso saber si la joven de 21 años siente que de alguna forma está “siguiendo los pasos de su madre” en cuanto a la herencia artística que corre por sus venas. “No sé si tal cual, no sé si un calco, pero siempre digo que ella fue como mi primera maestra, es mi escuelita de alguna manera; pero somos muy distintas en lo personal también, así que tampoco iguales”, fue su sincera respuesta.

La actriz, por su parte, aseguró que está orgullosa de que su hija deje fluir su vocación actoral. “¿Y cómo manejan el tema de la grieta entre actores? Porque hay gente de admira o no de acuerdo a su pensamiento político”, les consultó el movilero. Una vez más, Anna contestó con honestidad: “No siento que haya gente que me admire, yo soy muy de mi casa, no sé si me engancho mucho con los programas de televisión tampoco, no tengo el peso de ese ojo público, de esa visión”.

Sobre el final les preguntó sobre el fallo a favor de Biasotti, que se conoció hace dos meses, y en un principio Andrea puso un freno al tema. “No es el momento para hablar de esto, hay mucho ruido, además eso continúa en la Justicia todavía”, resaltó mientras su hija tomaba la palabra para apoyarla: “Vinimos por el cine, que es lo que nos gusta”. Poco después se refirieron al efecto mediático que tienen en sus vidas cada resolución relacionada a la causa que comenzó a fines de 2019.

El posteo de Anna Chiara del Boca tras conocerse la falta de mérito en la causa por abuso sexual agravado contra Ricardo Biasotti

“En lo personal no es algo que realmente no marque, mi vida no son los medios, más allá de que los medios siempre han tenido un seguimiento de mi día a día. Estamos muy tranquilas”, sostuvo Anna Chiara, y también hizo hincapié en actitud de su madre frente al tema: “Tampoco me molesta, yo sé que ella sale así como defensora porque es mi mamá, pero a mí no me molesta, no me marca”. También aclaró que sigue en marcha el pedido de cambio de apellido, algo que solicitó y aseguró que está atenta a los tiempos de la Justicia: “Está en curso y sería algo que a mí me afectaría positivamente, pero habrá que esperar”.

Cabe recordar que la denuncia fue asentada en el juzgado Criminal y Correccional N° 43, y en febrero último la jueza María Gabriela Lanz dictó la falta de mérito contra el ex de Andrea del Boca. Carlos Monti, periodista del programa Nosotros a la mañana, contó detalles de este fallo en el que la jueza estableció que la joven tiene “recuerdos implantados” y asegura la “falta de credibilidad en las denuncias a mérito del resultado de los test proyectivos y de la indagación a su personalidad”. De esta manera, Lanz determinó que no encuentra razones para procesar a Biasotti, pero tampoco para desestimar la denuncia.

Pasaron unas horas y Anna reaccionó con un fuerte posteo tras la decisión judicial. Lo hizo con una carta y una serie de imágenes que colocó en su cuenta de Instagram: “‘Recuerdos implantados y el carecer de comprobar credibilidad´. Que las espinas mas filosas te empujen a transformar tu todo en rayitos de sol”, escribió a modo de título en el posteo en la red social. En un texto manuscrito, al estilo de un diario personal, Anna apuntó: “Mi mente es un jardín de arco iris. Mis recuerdos están plantados”, señaló en referencia a la sentencia judicial e iniciando una reflexión con la naturaleza como eje: “Son semillas vueltas flores, mi razón la única y exclusiva sembradora. Mi memoria es una plantación de vivencias, mis pétalos forman una huertita de certeza”.

Siempre en el mismo sentido, Anna Chiara continuó con su descargo: “Respondo con hechos pero la cruda sinceridad de mi vivir se echa a perder; un marchitar gracias a discursos enmascarados y manos oscuras”, afirmó. Y prosiguió: “Me dejé consumir por la tierra. Bocas desconocidas se llenan de mí. Intencionadas a podarme, ensucian. Pero yo me riego a mí misma y el viento ya no es tormenta, solo son cosquillas”. Para finalizar, la actriz escribió: “Me despojo de comprobar credibilidad al resto, esa es mi real libertad. Y así, florezco”, cerró la joven con el dibujo de una flor como firma.

