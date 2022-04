La respuesta de Fernando Burlando tras las polémicas acusaciones de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Fernando Burlando cargó contra Elba Marcovecchio

Sigue la polémica entre Fernando Burlando y Elba Marcovecchio, la cual se destapó tras la boda de la abogada con Jorge Lanata. “Mi relación laboral con Burlando terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas”, contó Elba en un móvil con LAM (América).

Así las cosas, este martes Burlando respondió a través de un audio que le envió a Intrusos (América). “Es una boludez eso”, desestimó el mediático abogado. “Imaginate que Elbita... Googleá la cantidad de causas que tenemos y en cuales ella ni siquiera figura. Ella manejaba una porción muy chiquita de trabajo que yo le daba. Que para ella era mucho, porque cobró fortunas”, aseguró.

Asimismo, no quiso hablar mucho más sobre la cuestión. “Yo no voy a hablar porque es intrascendente el tema para mí. Sin dudas yo la hice crecer muchísimo, le di mucho espacio como le doy a todos los chicos, a cada uno lo acomodo donde se sienta bien”, dijo Burlando.

“Hay un principio que te enseña el crecimiento, la edad, la experiencia y la calle: nunca le muerdas la mano a quien te da de comer. Yo estoy agradecido con todas las personas que me dieron trabajo, que me dieron posibilidades de aprender”, agregó después para luego oponer cómo se manejó Marcovecchio, según su óptica. “Y la actitud que tiene Elbita, parece la dueña del estudio. Parece la propietaria de la oficina. Se piensa que los clientes la venían a ver a ella, es una cosa muy loca. Lo mismo Lanata. Están equivocados”, cerró Burlando.

“Uno tiene que estar explicando por qué fue tal o por qué no fue tal. Me importa un pomo lo que opina la gente. Yo invito a quien tengo ganas, no me rompan las pelotas. Y también dejo de invitar a quien no tengo ganas”.

Jorge Lanata se tomó unos minutos de su programa de Radio Mitre este martes para hablar de la pelea que salió a la luz en las últimas horas entre su esposa, Elba Marcovecchio, y Fernando Burlando, quienes trabajaron juntos hasta el año pasado cuando ella decidió abandonar el estudio. Todo se supo a partir de que el abogado no fue invitado al casamiento de la pareja y su novia, Barby Franco, había dicho que la abogada se había “agrandado”.

El conductor de Lanata Sin Filtro se refirió a quienes cuestionaron el hecho de no haber invitado a Burlando a su casamiento. “Yo quería contar un par de cosas que me constan, para dejarlo aclarado y no volver a hablar del punto”, dijo el periodista y siguió: “Hace un año que Elba no se habla con Burlando. Evidentemente no eran tan amigos. ¿Cuándo volvió a hablar con ella a través de un mensaje? Anoche, porque estaba saliendo al aire el tema. O sea que no había tanto interés personal”.

También aseguró que su esposa jamás había compartido situaciones familiares ni eventos privados con el abogado. Y aclaró que la única vez que asistió a su casa del campo fue por cuestiones laborales. “Más allá de eso, hubo una decisión que ella tomó y fue separarse de Burlando. Es una persona educada y no quiso decirlo en el momento. Las cosas se terminan diciendo: ella se va porque no le pagaban”.

