¿Cuándo comenzaron a salir Rodrigo De Paul y Tini Stoessel? Sugestiva respuesta de la ex pareja del futbolista

La palabra de Camila Homs sobre el final de su relación con Rodrigo de Paul

Los rumores venían desde hace varios meses, pero en las últimas horas el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se confirmó cuando en LAM (América) mostraron las fotos de ellos juntos en Ibiza. “Se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado. Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, contó Yanina Latorre.

Lo cierto es que, si bien la panelista aseguró que el futbolista había sido muy prolijo en la ruptura con Camila Homs, su ex no opina lo mismo. Así lo dejó en claro en un mensaje que le respondió vía Whatsapp a Ángel de Brito, que él mismo leyó al aire. “Mi charla empezó cuando comenzaron los rumores de separación, yo ya se los había contado en el programa. El 14 de febrero yo le escribí por si quería hablar, ahí Tini todavía no estaba confirmada en esta historia. Me dijo ´no es necesario, te agradezco´”, comenzó contando el conductor.

“¿Te puedo preguntar por qué se separaron?”, insistió el periodista en la conversación. “Ella me contestó, ese mismo 14 de febrero, Día de los Enamorados, ´por nada de lo que se habló y se está hablando´”, relató de Brito. Y analizó: “Yo creo que pensó que había una oportunidad de retomar el matrimonio y, al confirmarse este fin de semana que iban a blanquear el romance, empezó el enojo”.

Pero lo polémico del chat llegó cuando, tiempo después, el ex jurado de La Academia retoma el diálogo: “Le escribo ayer, le digo ´¿Estás segura que no querés hablar? Porque van a blanquear el romance´. Nosotros ya sabíamos que teníamos las fotos y que ellos estaba en Ibiza viviendo y transitando como novios”. A lo que la modelo responde: “No, gracias. Era hora jaja -con respecto a que blanqueen-. Vienen de hace rato”. “´¿Ustedes ya estaban separados?´ y ella me dice ´puse punto final en enero´. A lo que yo le pongo ´pero los rumores son de octubre´ y me pone tres puntos suspensivos”, cerró de Brito.

Las fotos que confirman el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Capturas: LAM)

Las fotos que confirman el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El último fin de semana, Homs también se había manifestado a través de un filoso mensaje en su cuenta de Instagram. Todo comenzó cuando ella decidió someterse a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Uno de ellos le consultó: “¿Team Wanda o team China?”. Filosa, la modelo contestó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Esa respuesta fue considerada por muchos como una indirecta a la estrella pop, pero ella hasta el momento no lo aclaró.

Cabe aclarar que Rodrigo y Camila habían comenzado su relación hace más de 12 años, cuando él todavía no había debutado en la primera de Racing. Durante ese tiempo, primero tuvieron un noviazgo a la distancia, luego convivieron en España, cuando a él fue transferido al club Valencia, y hoy tienen dos hijos en común: Francesca y Bautista, de 3 años y de 9 meses.

Semanas atrás, la panelista de LAM (América) también había mostrado a través de sus historias que la mamá de Homs le dio “me gusta” a dos polémicos comentarios. “Yo como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene familia encima el último niño tiene meses de nacido”, escribió una usuaria en una publicación que fue likeada por la ex suegra del futbolista.

