Karina Jelinek confirmó quién será el padrino de su bebé

Karina Jelinek

“Hazme una pregunta”, invitó Nico Freijo a sus más de 100 mil seguidores de Instagram a que le consultasen lo que quisieran saber sobre sus proyectos laborales y personales. Y el productor de moda sorprendió al anunciar que será el padrino del bebé de Karina Jelinek. De esa forma, además, dejó entrever que está en camino. Y ella, por su parte, confirmó la información.

“¿Vas a ser el padrino del hijo de Karina Jelinek? ¿Es verdad eso?”, se leyó entre las preguntas que compartió. “Eso me prometió, y yo acepté feliz porque amo a los niños y hace mucho tiempo hablamos del tema. Y creo que falta menos”, respondió Freijo, quien tiene una amistad desde hace muchos años con la modelo. “Igual, pregúntenle a ella”, agregó, mencionó a Jelinek en la red social y le consultó públicamente: “¿Voy a ser el padrino?”.

De inmediato, y lejos de especular con su respuesta, Karina respondió de manera afirmativa. “¡Sí!”, aseguró incluso haciendo énfasis en sus palabras, aunque sin dar mayores precisiones en cuanto a la fecha de nacimiento de su hijo. No obstante, su amigo agregó: “Confirmado. Soy el padrino del hijo en camino de mi gran amiga Kary Jeli, una mujer puro amor”. Y sumó el hashtag #BabyABordo.

El posteo de Karina Jelinek anunciando a Nico Freijo como el padrino de su bebé

La modelo, en tanto, compartió dicho mensaje aunque, otra vez, sin agregar nada sobre la posible fecha de la llegada de su hijo.

Más tarde, el productor de moda escribió un posteo en su cuenta de Instagram, mencionando también a Jelinek. “La mejor noticia de este Viernes Santo es que me confirmaron que seré padrino de una gran amiga que será la mejor mamá del mundo”, indicó y agregó el sticker de un bebé.

La alegría de Nico Freijo por ser el padrino del bebé de Karina Jelinek

Semanas atrás, la actriz había brindado una entrevista en la que habló de su deseo de ser mamá. Y por ese entonces, anunció: “Ya está, viene en camino. No quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está...”. Sin embargo, al ser consultada con Teleshow luego de aquellas declaraciones, aseguró que todavía falta para que se concrete aquel deseo. “Capaz que lo dije en broma”, deslizó la modelo.

No es la primera vez que Karina Jelinek expresa sus deseos de ser madre. En febrero 2021 fue Tomás Dente quien dio la información de que la modelo estaba analizando la posibilidad de subrogar un vientre en el exterior. Y por ese entonces, la modelo detalló: “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”.

Karina Jelinek y Nico Freijo, a quien confirmó como el padrino de su hijo en camino

Más tarde, en junio de 2021, habló con mayor profundidad y se refirió a los métodos que analizaba por ese entonces. Lo hizo cuando fue invitada al programa PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”. Y Andy le preguntó cómo era el mecanismo en el caso de que se decidiera por la segunda opción. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, explicó la modelo. Y reveló sus ganas de hacerlo en el país.

A partir de allí, el debate giró sobre la posibilidad de subrogar en Argentina, algo que no está permitido según la legislación actual. En este punto, la conductora contó que no estaba en condiciones de llevar adelante su embarazo. “¿Es algo físico o algo emocional?”, le preguntó Andy. “Ambas cosas, pero prefiero guardármelo por el momento”, respondió Karina Jelinek.

