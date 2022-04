Beto Casella habló de la vigencia de Bendita: “Es demodé ser mala leche”

Beto Casella habló con Leandro Rud sobre las peleas en la televisión (Video: "La Noche", C5N)

Cada noche de El Nueve, desde hace 16 temporadas, Beto Casella está al frente de uno de los fenómenos de la pantalla local. Por éxito, vigencia e identificación con el público, Bendita se instaló como un clásico y actualmente disfruta de uno de sus mejores momentos. Este domingo, el conductor le dio una entrevista a Leandro Rud para su programa La noche, que se emite por C5N y, entre otros temas, habló del pasado y presente de ciclo y explicó por qué no aceptó el ofrecimiento para llevar el producto a los canales líderes.

“Que te vaya más o menos bien te da tranquilidad, porque nadie te viene a joder con el contenido. Si a vos te va mal una semana, ya te va a llamar alguien con algo para retocar”, aseguró Casella sobre los buenos números que exhibe Bendita, aunque agregó no estar muy pendiente del minuto a minuto. “No lo tengo en el celular”, reconoció.

A lo largo de la entrevista, el periodista analizó la actualidad de la pantalla, en la que según su observación advierte una merma en la cantidad de peleas mediáticas: “Hubo una época, los 2000 por ejemplo, donde funcionaba el conflicto. Hoy da la impresión de que hay mucho público que lo último que quiere es pelea, que quiere relajarse después de todo lo que pasa ya en la vida”, destacó. Para ratificar esta percepción, argumentó lo que para su juicio más rinde en la pantalla chica: “Es demodé ser mala leche, vos fijate lo que funciona en la tele: Masterchef, donde hay un poco de competencia pero funciona más lo familiar, y la ficción, que por suerte sigue funcionando”, estimó.

Beto Casella está frente a Bendita desde hace 16 temporadas

En este panorama, el también conductor de Bien levantado por FM Rock & Pop, destacó lo que le reconocen los televidentes de Bendita: “Nos agradecen la acidez, el humor, el tomarlo en joda y no engancharnos en ninguna pelea. Incluso el no ser agresivos. No hay mala leche y todos estamos en la misma sintonía”, señaló. “¿Por qué te duran tanto los panelistas?”, indagó en este punto el anfitrión. Y Casella reveló algunos de los secretos dentro de la convivencia.

“Nos sentimos cómodos, ya nos entendemos con la mirada. Esto de formar un grupo de amigos en tele está muy bueno y no es tan común. Somos de ir a comer juntos”, aseguró, y se permitió aventurar un futuro lejos de las cámaras. “Si el programa no existiera más seguramente algunos vínculos perdurarán y otros se diluyan. Hoy es un grupo divino, donde hay un clima muy lindo. Dan ganas de ir, de pasarla bien”, añadió Casella. “¿Y con quién no te sentarías hoy a tomar un café?”, preguntó Rud. “No hay nadie, porque siempre podés aprender algo, incluso con quien estuviste discrepando, no tengo nada irreconciliable”, sentenció el invitado.

Durante la entrevista, Rud lo consultó sobre la posibilidad de llevar Bendita a Telefe, un tema que en más de una oportunidad estuvo sobre la mesa. “Estoy muy conforme y la verdad me da fiaca arrancar de nuevo en un lugar donde tendría que hacer 8 o 10 puntos porque si no, hay caras de culo”, señaló con firmeza, y dio más precisiones de la negativa.

“Sería suicida irme de un grupo en el que somos una familia y la empresa funciona en un clima bastante afable también. Reuní a todo el grupo porque no quería ser egoísta y pensar solo en mí. Les hablé de la posibilidad de cambiar de canal, comparé todo y elegimos seguir en Canal 9. Además, no tengo en este momento esa cosa de querer superarme a mí mismo”, expresó.

En este sentido, se diferenció de lo que ocurrió con su reciente traspaso radial. “Estaba muy cómodo en AM Radio Continental y tenía ganas del desafío de la FM con otro público y ya se está moviendo de manera muy interesante la Rock & Pop”, comparó.

