Fotos sugerentes y playa en familia: las vacaciones de Florencia Peña en el Caribe y Miami

Flor Peña se relajó junto a su familia en México y Estados Unidos

Después de dejar su programa en Telefe, Flor de equipo, y para empezar con todo su nuevo ciclo en América, Florencia Peña decidió tomarse unos días de descanso junto a su pareja, Ramiro Ponce de León, y el hijo que ambos tienen común, Felipe, más los mayores de ella, Juan y Tomás, frutos de su relación con Mariano Otero, y su madre, Norma Finoli.

En principio, todo el clan familiar viajó rumbo a Playa del Carmen, en México, a donde se alojaron en un exclusivo resort de lujo. “Vacaciones sin filtro”, escribió la ex Casados con hijos en su cuenta de Instagram, para dar inicio a una “catarata” de posteos en los que fue manteniendo informados a sus seguidores sobre su día a día. Y, a pesar de que la idea era relajarse, hubo un trabajo del que no se desconectó: la actualización del perfil que se creó en una app para adultos en la que prometió subir todo lo que en otras redes no puede. “Divas Play se mudó a la playa”, expresó junto a una sugerente postal, y en otra similar agregó: “El video que subí hoy esta bien rico, dirían acá en México. Y si te perdiste algo estás a tiempo de ponerte al día. Te espero bebé, que la vida sin fantasía no es vida”.

Algunas de las fotos que compartió Flor Peña para promocionar su perfil en una app de adultos

Pero además de compartir provocativas imágenes, la también actriz mostró algunas fotos familiares con sus hijos y su novio, que fueron comentadas por miles de usuarios, entre los que se destacó su entrañable amigo Marley. “¡Que lindos! Hagamos asado cuando vuelvan. Quien sabe ya se quieran Mirko y Felipe para entonces”, ironizó sobre el tenso vínculo que mantienen sus pequeños.

En tanto, en medio de este paradisíaco viaje, Flor también se dio el gusto de festejar el cumpleaños de su pareja. “Feliz cumple Rama, TE AMAMOS”, escribió junto a varias postales de la cena que compartieron todos juntos frente al mar.

Algunas fotos del festejo de cumpleaños de Ramiro Ponce de León

Luego, se trasladó a Tulum, pero esta vez solo con Ramiro, en plan “luna de miel”, a donde incluso disfrutaron de una experiencia a bordo de un glamoroso yate. Y, después de unos días, volvieron a armar las valijas, pero esta vez rumbo a Miami. Allí, alquilaron un lujoso auto descapotable para recorrer la ciudad y festejaron el cumpleaños de su amigo Gaby Alvarez, un reconocido relacionista público que, por caso, en los últimos días fue el que aseguró que Peña está próxima a contraer matrimonio. Pero como todo viaje, tiene su final, y en las últimas horas la conductora regresó a Buenos Aires. “Un día la magia se termina …. Pero las fotos te la recuerdan”, cerró en la última publicación que compartió.

Las fotos de Florencia Peña en un yate durante sus vacaciones

La conductora firmó contrato con América, tras despedirse del programa que se emitía por Telefe. El pasado 11 de marzo condujo la última emisión del magazine que estuvo casi 1 año y medio al aire con muy buenos niveles de audiencia. “Más allá del agradecimiento personal de mis compañeros, ni hablar que le quiero agradecer a esta casa. Para todas las versiones y cosas que se han dicho, Telefe es mi casa. Los grandes éxitos y los fracasos de mi vida los he hecho en esta casa. Porque uno tiene que fracasar en la vida, porque del fracaso se aprende mucho. Gracias por esta oportunidad enorme”, dijo Flor en relación a distintos rumores que circularon al conocerse su intempestiva partida. “Gracias porque fue un año y cuatro meses de mucha felicidad”, cerró Flor en su discurso y se largó a llorar, totalmente invadida por la emoción.

