Carmen Barbieri le respondió a Matías Defederico tras su pelea con Cinthia Fernández: “No me digas burra”

El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se recrudeció en los últimos días, a raíz de una deuda de impuesto inmobiliario que tiene la propiedad en donde vive la bailarina junto a sus hijas, Charis, Bella y Francesca. En este contexto, Carmen Barbieri opinó sobre el tema mientras escuchaba las declaraciones de la mediática, y el ex futbolista cuestionó sus dichos en Twitter. La conductora no dejó pasar el filoso comentario y le respondió en su programa.

“La única manera es embargándole las cuentas, persiguiéndolo, haciéndole un seguimiento y persiguiéndolo con abogados”, dijo Fernández durante una entrevista con Mañanísima (Ciudad Magazine), sobre la estrategia judicial que implementará para exigir el dinero correspondiente. “¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma”, fue la reacción de Barbieri ante su relato, y esa afirmación despertó el contraataque del ex jugador de Huracán.

Eso no fue todo, porque sobre el final de la charla, la conductora le habló directamente a la panelista de Momento D (El Trece): “Lo que yo te deseo, Cinthia, es que esto se solucione pronto. Que se calme y que, además, él te suelte a vos. Porque él también no la suelta”. “Después dice que yo sigo enamorada de él... pobre”, le replicó Cinthia. “Me parece que es al revés, eh. No te suelta, eh. Ojalá se arregle porque tenés unas niñas hermosas”, cerró Barbieri al respecto.

Matías Defederico cuestionó a Carmen Barbieri por sus dichos sobre su pelea con Cinthia Fernández

Indignado, Defederico alzó la voz en la red social del pajarito y expuso: “Carmen querida, con el respeto que te mereces por tu trayectoria, me parece que decir eso es una burrada. Cambiemos los roles: si yo fuese el que 4 años hablaría de CF (Cinthia Fernández) de la manera que ella habló de mí, estaría preso ya por violencia y hostigamiento, solo estoy defendiéndome de sus dichos”.

El martes por la mañana la mamá de Federico Bal se refirió al filoso tuit y le contestó mirando a cámara: “Te voy a atender a vos Matías Defederico, no estoy enojada ni ahí, pero no me digas burra porque de burra no tengo nada. Puedo estar desinformada en tema divorcio, puede haber tecnicismos, cuestiones específicas, claro que sí porque hay muchas cosas que no sé, pero siempre se habla con respeto porque hay niñas que sufren”.

Carmen Barbieri le contestó a Matías Defederico: "De burra no tengo nada"

“Se habla con información y no estamos del lado de Cinthia, estamos del lado de la Justicia, de lo que debe ser. Por eso trajimos un profesional, el abogado Marcelo Nandín, especializado en divorcios; la verdad qué suerte que viniste, porque dicen que soy burra, y yo burra no soy”, arremetió Carmen. El panelista Pampito también opinó sobre lo ocurrido y destacó: “No es que uno la defiende a Cinthia porque es compañera de trabajo, sino que ella de todo lo que habla trae pruebas, papeles, certificados médicos”.

Minutos depués compartieron la palabra de Fernández sobre el tuit de su ex marido, y la bailarina defendió a la conductora. “Qué se puede esperar del burro, una patada, vamos a usar su terminología ya que está. Él es el burro porque no evolucionó en su machirulismo, en querer hacerme quedar a mí como que la casa la compramos antes de casarnos, que igual no sería el punto porque viven las hijas ahí”, sentenció.

“El burro es él porque ni siquiera sabe qué es un canon locativo, porque no sabe que es la Justicia la que te adjudica una vivienda. Sigue todo igual: son 4 millones de pesos en deuda alimentaria y 600.000 entre impuestos y deuda. Me encantaría saber qué pasa con la Justicia, porque los chicos comen todos los días, y aprovecho para decirle que el primero en sentarse en un programa de televisión a defenestrarme fue él”, concluyó.

