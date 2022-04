Matías Defederico cuestionó a Carmen Barbieri: “Decir eso es una burrada”

Carmen Barbieri opinó sobre la pelea entre Matías Defederico y Cinthia Fernández

La guerra familiar y mediática entre Matías Defederico y Cinthia Fernández no tiene tregua ni final aparente: el último episodio salió a raíz de una deuda de impuesto inmobiliario que tiene la propiedad en la que la mediática vive con sus hijas Charis, Bella y Francesca. A partir de esto, Cinthia habló con Carmen Barbieri en el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) y dio su parecer al respecto.

“Hoy a la tarde tengo que juntarme para ver cómo van a solucionar esto. La única manera es embargándole las cuentas, persiguiéndolo, haciéndole un seguimiento y persiguiéndolo con abogados”, dijo Fernández como para resumir la estrategia judicial que había implementado para cobrar algo del dinero correspondiente. “¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma”, describió Barbieri ante el testimonio.

“Chicas, elijan bien sus maridos, por favor”, dijo Cinthia ante estas palabras. Y siguió contando cómo viene la cosa: “La calentura que tenía con esto. Yo estoy re podrida, harta. Esto, en algún momento, se me va a cobrar con la salud, estoy harta, harta. Aparte gastar y gastar guita en abogados... Martín (Baclini) me arregló los honorarios del abogado que lleva la parte de la cuota alimentaria. Y después las cosas que van surgiendo... Yo ya me separé de él y no tengo por qué pedirle nada, pero Martín me aseguró el futuro de mis hijas y se lo agradezco toda mi vida. Yo quiero pagar la deuda, pero necesito lo mismo del otro lado. Ya no me da más el cuero, el gasto por mes no lo entendés. Y yo no tengo una vida de lujos: yo, como dice la ley, mantengo el nivel de vida de mis hijas y lo voy a seguir manteniendo mientras pueda”, dijo de un tirón.

“Lo que yo te deseo, Cinthia, es que esto se solucione pronto. Que se calme y que, además, él te suelte a vos. Porque él también no la suelta”, opinó la mamá de Fede Bal. “Después dice que yo sigo enamorada de él... pobre”, le replicó Cinthia. “Me parece que es al revés, eh. No te suelta, eh. Ojalá se arregle porque tenés unas niñas hermosas”, cerró Barbieri al respecto.

Ante este ida y vuelta entre Cinthia y Carmen, el cual leyó reflejado en Twitter, Defederico decidió citar una publicación del programa y decidió contestarle con dureza a la ex mujer de Santiago Bal.

“Carmen querida, con el respeto que te mereces por tu trayectoria, me parece decir eso es una burrada. Cambiemos los roles: si yo fuese el que 4 años hablaría de CF (Cinthia Fernández) de la manera que ella habló de mí, estaría preso ya por violencia y hostigamiento, solo estoy defendiéndome de sus dichos”, escribió el ex futbolista de Huracán.

La dura respuesta de Matías Defederico a Carmen Barbieri (Foto: Twitter)

Esta semana, en el ciclo Momento D (ElTrece), Cinthia habló sobre el último enfrentamiento con su ex y padre de sus hijas: “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”.

Luego de esta manifestación pública, Defederico recogió el guante y respondió en Instagram: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”. “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, continuó el ex jugador de Huracán.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Defederico con dureza.

