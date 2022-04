Isabel Macedo y un susto en su embarazo: “Me lo voy a tomar con mucha calma”

Isabel Macedo y un susto en su embarazo

A la espera de su segundo bebé con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo debió acudir al médico de urgencia porque comenzó a tener contracciones. La actriz, que transita la semana 30 de su embarazo, contó en sus redes sociales que se asustó porque sentía la panza muy dura y que sus médicos le indicaron que debía hacer un reposo absoluto en su hogar.

“Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida”, contó Isabel en sus Instagram Stories.

Después, la mamá de Isabelita, de tres años, contó que se asustó al sentir contracciones y que por eso decidió consultar rápidamente con un profesional. “Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, comentó Macedo en otro de los videos que publicó para mantener informados a sus seguidores.

A mediados de febrero, Isabel mostró distintas postales de cómo disfrutaba sus vacaciones familiares al tiempo en que el embarazo continuaba su evolución. La ex protagonista de Graduados se mostró en la playa junto a su hija y por primera vez lució abierta y orgullosamente su panza de seis meses. Con una bikini de color rojo, lentes oscuros y sombrero de paja para protegerse del sol, Isabel se dejó fotografiar junto a Belita, muy canchera con su malla enteriza estampada en cuadrillé de tonos fucsias.

Al borde del mar, a la madre se la ve sonriente de la mano de la niña, que la acompaña en cada una de sus movimientos. Cuando posan abiertamente para la cámara o cuando juegan a ser sorprendidas por una toma inesperada. También se muestra confidente cuando su madre flexiona las rodillas para tenerla más cerca.

Isabel Macedo en sus últimas vacaciones, junto a su hija Isabelita (Foto: Instagram)

La actriz subió las fotos a su cuenta de Instagram y solo tres corazones bastaron para que se multiplicaran las reacciones y las felicitaciones. En el mismo tono minimalista, su esposo le compartió un corazón y la conductora Verónica Lozano optó por el emoji de la sonrisa y los corazones. Algo más expresivas, la ex tenista Gisela Dulko y la ex Leona Lucha Aymar, incluyeron a Belita en sus saludos con “perfectas” y “hermosas” respectivamente. Quien no ahorró letras ni signos de admiración fue Carla Pereyra, pareja de Diego Cholo Simeone: “Ayyy esa pancita hermosaaa!!!! Cuanto feliz me hace verlas asiii”, escribió la modelo junto a un corazón.

La última vez que Isabel había mostrado de manera tan manifiesta la evolución de su embarazo había sido en enero, cuando por entonces transitaba la semana 17 y publicó un tierno video de su pancita mientras se encontraba recostada en una cama. Cabe recordar que a principios de diciembre, Isabel mostró por primera vez una filmación de su panza para anunciar que estaba en la dulce espera. En tanto, Urtubey ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con su pareja. “Estamos muy entusiasmados y felices”, había dicho el ex gobernador de Salta en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red (AM 910).

