Playa, sol y relax: las fotos de Isabel Macedo en su sexto mes de embarazo

Isabel Macedo y Belita de vacaciones (Instagram)

Isabel Macedo está transitando su segundo embarazo con mucha felicidad. La actriz ya es mamá de Belita, de 3 años, y mientras espera con su pareja Juan Manuel Urtubey la llegada de la hermanita, disfruta a pleno de este momento tan especial de la vida.

En las ultimas horas, la ex protagonista de Graduados se mostró en la playa junto a su hija y por primera vez lució abierta y orgullosamente su panza de seis meses. Con una bikini de color rojo, lentes oscuros y sombrero de paja para protegerse del sol, Isabel se dejó fotografiar junto a Belita, muy canchera con su malla enteriza estampada en cuadrillé de tonos fucsias.

Al borde del mar, a la madre se la ve sonriente de la mano de la niña, que la acompaña en cada una de sus movimientos. Cuando posan abiertamente para la cámara o cuando juegan a ser sorprendidas por una toma inesperada. También se muestra confidente cuando su madre flexiona las rodillas para tenerla más cerca.

Madre e hija muy cancheras a orillas del mar (Instagram)

La actriz subió las fotos a su cuenta de Instagram y solo tres corazones bastaron para que se multiplicaran las reacciones y las felicitaciones. En el mismo tono minimalista, su esposo le compartió un corazón y la conductora Verónica Lozano optó por el emoji de la sonrisa y los corazones. Algo más expresivas, la ex tenista Gisela Dulko y la ex Leona Lucha Aymar, incluyeron a Belita en sus saludos con “perfectas” y “hermosas” respectivamente. Quien no ahorró letras ni signos de admiración fue Carla Pereyra, pareja de Diego Cholo Simeone: “Ayyy esa pancita hermosaaa!!!! Cuanto feliz me hace verlas asiii”, escribió la modelo junto a un corazón.

La última vez que Isabel había mostrado de manera tan manifiesta la evolución de su embarazo fue hace poco más de un mes, cuando por entonces transitaba la semana 17 y publicó un tierno video de su pancita mientras se encontraba recostada en una cama. Cabe recordar que a principios de diciembre, Isabel mostró por primera vez una filmación de su panza para anunciar que estaba en la dulce espera. En tanto, Urtubey ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con su pareja. “Estamos muy entusiasmados y felices”, había dicho el ex gobernador de Salta en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red (AM 910).

Isabel está en pareja con Juan Manuel Urtubey

Unas semanas más tarde, ella le había prometido a sus seguidores que revelaría el sexo del bebé. Primero, publicó una selfie desde la cama y abrió la votación para que los usuarios eligieran si pensaban que se trataba de mujer o varón. Más tarde, dio un indicio en sus historias: “Vieron que hoy me puse este suéter rosa y quizá fue para darles una pista, o quizás no, pero todos me dicen por privado que seguro es un varón porque me ven bien, ‘espléndida’ me dicen, pero... ahí va el resultado”.

La gran mayoría, un 78%, supuso que se trataría de un niño, y sólo el 22% estuvo en lo cierto: está esperando una nena. En sus historias también compartió un video de su hija en el último día de salita de tres, donde hizo un dibujo para cerrar el año y enterneció a su madre cuando le preguntó qué era su obra maestra: “Es mamá y el bebé”. “¡Ay, te amo!”, expresó invadida por la emoción y se fundieron en un abrazo.

SEGUIR LEYENDO: