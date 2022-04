El Pollo Álvarez habló del accidente que sufrió jugando al fútbol: “Estoy con muletas y tendrán que operarme”

El conductor conto que paso y confirmo que debera ser operado en los proximos dias

Este fin de semana, el Pollo Álvarez compartió en sus redes sociales su felicidad por el partido entre amigos que tenía por delante. Sin embargo, se lesionó y abandonó la cancha al poco tiempo. “10 minutos jugué”, señaló en un video donde se veía que caminaba con muchísima dificultad.

Horas más tarde, llegó la peor noticia: el conductor se rompió los ligamentos cruzados. “Ahora tengo dolor y no puedo caminar”, expuso en una historia de Instagram. Las imágenes que compartió hablaban por sí solas: en una aparecía en silla de ruedas y asistido Alejandro Niro -especialista en hombros y rodillas-, mientras que en otra se lo podía ver recostado y con hielo en la zona afectada.

Este lunes en Nosotros a la mañana, el programa que conduce en la pantalla de El Trece, Álvarez se mostró sentado detrás de un escritorio y se refirió al accidente que sufrió hace dos días. “Fui a jugar fútbol con amigos, me lesioné y me jodí los ligamentos cruzados. Ahora estoy con las muletas y en una semana voy a estar bien. Después me tengo que operar si o si, no hay manera de no operarme y después vendrán varios días de recuperación. Gracias por la buena onda de todos, no es nada grave”, aseguró el Pollo quitando dramatismo al momento que sufrió este fin de semana.

Durante la tarde del domingo, Joaquín Álvarez se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores: “Gracias a todos por los mensajes y el cariño. Paso en limpio para los que me preguntan: me rompí los ligamentos cruzados jugando al fútbol con amigos. Ahora tengo dolor y no puedo caminar. Me voy a operar cuando tenga laboralmente el tiempo y las ganas de poder llevar a cabo el postoperatorio o lo que el médico me indique ¡Por suerte es algo que se cura y ya voy a estar mejor! Veré si tengo que tengo que aprender algo de todo esto o de mi salud este año”.

Al ver la repercusión que tomó su lesión, volvió a expresarse: “Estoy leyendo algunas notas y agradezco la preocupación, pero no dejo ningún programa ni abandono nada. Mañana voy al canal y ya veré cuándo me opero ¡Gracias!”. Y cerró: “Por otro lado, y de corazón, esto no es grave, grave es otra cosa y un montón de gente que la pasa mal con enfermedades difíciles, esto es tan solo una ´japa´ pero nada que no se solucione, yo no escribo los títulos ni las notas. Por eso lo aclaro por respeto a los que están sufriendo de verdad. Gracias”.

El Pollo está casado con Tefi Russo y es una pareja que se divierte mucho con las redes sociales, en las que generan picantes idas y vueltas. Por caso, para el último Día de San Valentín, él intentó saludarla públicamente pero la respuesta no fue la esperada. “No soy fan de San Valentín, pero de todos modos no tenía claro si lo festejábamos con Tefi u algo así, por las dudas consulté y...”, introdujo el conductor en sus stories, para luego compartir la respuesta que recibió por parte de su mujer. “Mirá, ya me lo dijiste, o sea no sé si se dice ´feliz día´, bueno ya me lo dijiste, gracias, feliz día para vos. Sí, vamos a cenar milanesas con puré”, se la escucha decir a ella en un audio de Whatsapp. Y luego le advierte: “No se te ocurra subir un posteo de San Valentín, del Día de los Enamorados, porque me desmayo y porque no te lo voy a responder. Y bueno, ya está, ya nos dijimos ´feliz día´, sigamos, ¿no?”.

