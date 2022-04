Grave acusación contra Mica Viciconte en la recta final de Masterchef Celebrity

Mica Viciconte es una de las candidatas a ganar la final (Foto: Prensa Telefe)

Mica Viciconte es una de las candidatas a llegar a la gran final de Masterchef Celebrity. Incluso se filtraron fotos que darían cuenta de que llegó a dicha instancia. Sin embargo, en las últimas horas una acusación mancha a quien en mayo se convertirá en mamá de Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Hace unos días, el mismo Cubero puso a su pareja en el ojo de la tormenta cuando publicó una imagen en sus historias en la que se lo ve en el estudio del reality con Donato de Santis y con Mica Viciconte, con la particularidad de que la ex Combate luce la chaqueta blanca de cocinera, la que la producción reparte a los finalistas.

De esta manera, sin querer, el ex futbolista dejó entrever que su pareja será una de las últimas en despedirse del concurso, o por qué no, la ganadora. No dejó indicios de quién será la persona que la acompañe. La publicación tuvo importante repercusión y llegó a ojos de Rocío Marengo, que la replicó en sus historias con una dedicatoria especial: “¡Felicitaciones Mica Viciconte!”, abriendo aún más el espacio para la incertidumbre.

Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity

Ahora, la participante volvió a ser señalada. Según Estefanía Berardi, la joven estudió cocina, cosa que iría contra las reglas del reality ya que tanto en su versión tradicional como famosos, una de las principales consignas es que los cocineros sean amateurs. “Grave denuncia contra Mica Viciconte. Tendría título profesional en gastronomía y pastelería, cuando a la producción de Telefe, le dijo que no sabía hacer ni un huevo frito”, escribió la panelista de LAM junto con una captura de una conversación en la que alguien le decía: “Mi cuñada daba clases de gastronomía en Mardel y la Viciconte era alumna, tiene un título”.

“¿En el MasterChef Celebrity las reglas son las mismas que en el MasterChef de gente amateur? Porque acá están convocando figuras... Sofía Pachano, por ejemplo, también tenía algún curso”, se quejó la panelista.

Consultada por LAM, la cocinera Jimena Monteverde se refirió a la polémica y defendió a la novia de Cubero: “Una cosa es tener un título profesional y Mica no lo tiene, le habrán dado un certificado de asistencia. Un título de gastronomía lo tenés de un instituto profesional que además son varios años. Si vos hacés un curso de cocina y te dan un título de presencia no pasa nada, pero no es un título”.

Súper competitiva, Mica se destacó en varios retos

Este episodio podría alterar la participación de la modelo en la gran final del certamen, tal como ocurrió con Samanta Casais en Bake Off, en 2020, cuando en redes sociales se descubrió que había tenido una experiencia profesional en gastronomía. Fue en ese entonces que la producción del reality, que ya estaba grabado y ella había sido la ganadora, decidió a último momento sacarle el título, grabar otra final y dárselo al otro finalista, Damián Basile.

Siempre competitiva, Mica, que ya estuvo en otros concursos como Combate o el Bailando, se perfiló desde el principio del reality como una de las posibles ganadoras. Durante las primeras semanas de juego, sorprendió a Santiago Del Moro al anunciarle que se convertiría en mamá.

