Mirko se hizo fanático de las clases de fútbol: “¿El nuevo Messi?”

Mirko fanático de las clases de fútbol (Instagram)

“Me hice fanático de las clases de fútbol de los sábados y ahora me dieron un equipo de jugador profesional”, dice en la cuenta de Mirko que, obviamente, maneja su papá, Marley. Y en el posteo se pueden ver varias fotos del niño, de 4 años, luciendo el conjunto oficial de River Plate. A horas del clásico que el club millonario disputará este domingo contra Boca Junior en el Monumental, el pequeño parece haber comenzado a calentar la previa.

Lo cierto es que, a diferencia del conductor de Por el mundo, que normalmente hace gala de su torpeza para todo lo que tenga que ver con alguna destreza física, el niño parece tener condiciones para jugar a la pelota. Y esto quedó en evidencia en un video que se compartió desde las historias de su cuenta, que es seguida por más de seis millones y medio de personas, en el que se lo podía ver en plena acción.

“¿El nuevo Messi?”, era la pregunta que dejaron flotando sobre las imágenes en las que Mirko corría con el balón entre las piernas hasta llegar al arco para acomodarse y meter un gol. De fondo, obviamente, se escuchaba la voz de su padre alentándolo. Cabe recordar que, en sus interminables viajes alrededor del mundo, el hijo de Marley ya ha tenido oportunidad de fotografiarse con Lionel y hasta recibió una camiseta firmada por él.

Marely y Mirko con Messi en Rusia

Hace poco, Marley sorprendió a contar que el pequeño podía comunicarse con su abuelo muerto .“El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”, le había confesado a Florencia Peña en Flor de equipo.

A los pocos días, Marley se sorprendió con otro episodio que vivió con su hijo: “Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo: ‘Ahí’. Y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento”. Además, aseguró que siempre estuvo interesado en cuestiones paranormales. “Mirko es muy parecido a mi papá, capaz que hay una conexión ahí”, explicó, tratando de entender lo que estaba pasando con el pequeño.

Cabe destacar que el niño tiene una excelente relación con su abuela y en sus redes se pueden ver imágenes de él mientras la ayudaba a hacer las tareas del hogar. “A mi Oma le gustan mucho los vidrios limpios y todo impecable así que me puse a limpiar”, decía junto a las fotos. “Muy bien cómo colabora Mirko, cocinando limpiando. Un amor”, “Como ayuda y se entretiene”, “Es bueno que aprenda”, “Pero que lindo ayudarte, tan concentrado”, “Bonito haciendo las labores de la casa” y “Esas escenas simples de la vida matan de amor”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

En diálogo con Teleshow, tiempo atrás Marley había hablado de su deseo de tener otro hijo. “Mirko pide un hermanito. Ahora sí que me dieron ganas. Porque ya lo veo como a un niño. Antes estaba como sobrepasado con todo, con mi vida y con él que era bebé. Y ahora también lo estoy, pero es como que ya me acostumbré. Y todos los que tienen más experiencia que yo me dicen: ‘Mirá, ya cuando hiciste ese gran cambio de vida, tener otro hijo ya no es un gran cambio de vida de vuelta, sino que se agrega un niño a ese cambio de vida que ya tenés’”.

SEGUIR LEYENDO: