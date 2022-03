Susana Giménez volvió a elogiar a Luis Lacalle Pou: “Uruguay tiene un presidente muy deseado por muchos países de América”

Susana Giménez volvió a elogiar a Luis Lacalle Pou

Esta semana, Susana Giménez fue parte de un evento de lanzamiento de una conocida plataforma de streaming. La ceremonia ocurrió en Buenos Aires, en medio de una serie de viajes que está realizando la diva: “Llegué antes de ayer para este evento y después tengo que viajar a Estados Unidos por 15 días y después vuelvo a Uruguay. ¿Qué haremos cuando vuelva? Muchas cosas”, le confió a la periodista Ana Laura Román para el programa Algo Contigo (Canal 4 de Uruguay)

“Voy a hacer especiales para Paramount +, que son cuatro, y después vamos a empezar a grabar algo para Telefe. Pero no decimos qué, todavía no. Después te cuento cuando te vea por la calle en Punta del Este”, le prometió a la cronista al dar unos pequeños detalles de lo que vendrá.

Susana Giménez se fue a Estados Unidos luego de su fugaz paso por Buenos Aires (Ramiro Souto)

“Estoy muy feliz y muy tranquila viviendo en Punta del Este, con mis animales. Viste que yo soy perrera, perrófila, perruna... soy todo. Vivo para ellos, tengo los perros más lindos y más maleducados de la tierra. Cesar Millán -conocido por la serie de televisión El encantador de perros- dice que yo soy la culpable de que mis perros sean tan guarangos, porque los malcrío. Y bueno, nada...”, contó Susana sobre su vida en el vecino país, donde se mudó a mediados de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus.

La periodista quiso saber cómo Giménez había transcurrido su temporada de verano y la diva contestó: “En el verano me visitaron muchos amigos, pero yo no salí mucho. Me estoy des-sociabilizando”. También quiso saber cómo había sido su encuentro con Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay. “Fue fabuloso. “Ustedes tienen un presidente increíble, muy deseado por muchos países de América”, dijo Susana con picardía.

“Ustedes tienen un presidente increíble, muy deseado por muchos países de América”, dijo Susana Giménez sobre Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo

Susana y Lacalle Pou se reunieron en octubre del año pasado, cuando la diva lo invitó a una cena íntima a su casa La Mary en Punta del Este. “Tu encuentro con el presidente Lacalle Pou, ¿cómo fue?”, le preguntó en su momento el periodista Pablo Cayafa, corresponsal de Los Ángeles de la Mañana en Uruguay. Y Susana dijo: “Fue fantástico. Es muy inteligente, es brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Y me parece tan humilde, tan increíble”.

Para argumentar su punto, contó una anécdota del mandatario. “Te cuento una tontería: él tenía que ir a Canelones... Como hacen los presidentes, ¿no? Que tienen veinte mil cosas. Un amigo que estaba ahí le dice: ‘Pero tomate el helicóptero, cómo vas a ir en auto’?”. Y él le dijo: ‘No, el helicóptero lo uso para trabajar. Para las cosas personales, jamás usaría el helicóptero’. Yo me quedé muda por razones obvias y no pude creer que alguien pensara así. Como tiene que ser, ¿no?”, dijo Susana y se despidió con una sonrisa pícara por su velada comparación.

Para poner en contexto la reunión entre la mamá de Mercedes Sarrabayrouse y Lacalle Pou, Cayafa le contó a Ángel de Brito y sus “angelitas” cómo fue el encuentro previo al evento. “Ellos fueron a comer el jueves en la casa de ella. Fue una cena súper íntima, eran solo cuatro personas: Luisito Cella (hijo de Luis Cella, el histórico productor de Susana), Ignacio González (organizador del evento), Susana y el presidente, quien fue el último en llegar y fue sin custodia. Tomaron agua, comieron comida francesa. Fue una cena muy distendida, se rieron mucho y ella quedó encantada con el presidente”, reveló el periodista.

