Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez, mostró el detrás de escena en las redes sociales: “Instagram vs. realidad”

Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su día a día en Italia, donde vive con su hija, Nina y su esposo, Lautaro Martínez, el jugador del Inter de Milán y una de las figuras de la Selección Nacional Argentina. En esa oportunidad, la influencer sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de escena a la hora de sacar fotos en Instagram.

La joven, oriunda de Mendoza, publicó una imagen en la que aparece sentada en unas escaleras de entrada de una vivienda en Milán. Pero en uno de los costados se ve una figura borrosa. ¿De quién se trataba? En otra foto se puede ver que su pequeña hija fue quien se “infiltró” en la toma.

Agustina Gandolfo en Milán

“Instagram vs. realidad”, escribió Agustina en el divertido posteo en el que Nina se interpuso frente a la cámara y su mamá. De esta manera, la influencer dejó en evidencia que no siempre se puede lograr la toma perfecta para impresionar a sus seguidores de las redes.

La pequeña Nina se interpuso en la foto de su mamá, Agustina

Cabe recordar que Gandolfo y Martínez están en pareja desde hace cuatro años aproximadamente. El 1 de febrero de 2021 nació su primera hija, Nina. Cuando recién se instaló en Italia para acompañar la carrera futbolística de su pareja, Wanda Nara la ayudó a que se sintiera más cómoda en un país extranjero. Y aunque no son amigas íntimas, tienen una muy buena relación.

Agustina Gandolfo, Lautaron Martínez y su hija, Nina

Esta semana, la esposa de Mauro Icardi aseguró que le hackearon algunas de sus cuentas en las redes sociales. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar (sic). ¿Qué buscan?”, se preguntó. Y, en las primeras horas de este martes, publicó un video en sus stories que explicó en detalle qué fue lo que ocurrió con su cuenta de Instagram.

“Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron como hasta las 6, 7 de la mañana seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”, comenzó expresando la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Y continuó explicando: “El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails, pero igual mi mail tampoco empieza con W, pero el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco, porque mi amiga está de vacaciones. Además de todo esto la hackearon hace un tiempo, y ahora creo que todo tiene que ver, a mi mejor amiga su Instagram y nunca más lo pudo recuperar. Y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no lo pude recuperar”.





SEGUIR LEYENDO: