Qué dijo Thomas Fort sobre su presunta pelea con sus primos Martita y Felipe, por la muerte de Gustavo

Martita, Thomas y Felipe Fort

“Querido Gustavo: te despido con un fuerte abrazo. Fuiste un tipo excepcional. Para mí un mentor y un maestro en muchos aspectos. Siempre con la palabra justa, cuando lo necesité, sobre todo en mis años de adolescencia compartiendo el entrenamiento y desmenuzando los avatares de la vida con interminables charlas y reflexiones. Lamento con los años y la distancia, no haber sabido de tu condición y no haber estado presente cuando vos eras el que necesitaba un apoyo. De parte mía y de mi padre Jorge nuestro más sentido pésame a tu familia. Y un simple hasta luego. Te quiero mucho”, escribió Thomas Fort, hijo de Jorge el hermano mayor de Ricardo, hace dos semanas tras enterarse de la muerte del personal trainer.

En las últimas horas y luego de que en algunos medios se hablara de ciertas diferencias entre los integrantes de la familia Fort, el joven cantante usó sus redes para expresarle su apoyo a sus primos Marta y Felipe, cuyo tutor se quitó la vida el 16 de febrero, nueve días entes de que ellos cumplieran 18 años.

Thomas Fort despidió a Gustavo Martinez

“Desmiento categóricamente cualquier conflicto familiar entre mis primos y yo. Todos tenemos el mismo interés por obtener respuestas. Gustavo era uno más desde que Ricardo lo hizo parte de su vida”, comenzó su descargo a través de una historia que publicó en si cuenta de Instagram, y de inmediato siguió, empatizando con los mellizos: “Dicho esto, aclaro que en ningún momento apunté responsabilidad para quienes más difícil resultó este momento. Desconozco el origen de la versión, pero espero que se termine. Todos estamos afectados e intentando transitar este momento”.

En otra publicación aclaró que apoya la investigación por la muerte de Gustavo y sentenció: “Pero nunca voy a estar en contra de mis primos. Ellos NO (con mayúscula) son culpables”.

Thomas Fort sobre la presunta pelea con sus primos Marta y Felipe

En diálogo con Teleshow Charly Ronco, prensa de la familia Martínez dijo que los sobrinos de Gustavo (Nicolás, Pablo y Ezequiel), sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado “avanzado” de ambas condiciones. “No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”. Además, aseguró que están reuniéndose con abogados para definir quién los representaría y qué acciones tomar en pos de investigar la muerte de su tío. Aunque no aclaró cuál sería la denuncia que pretenderían hacer, ni contar quién.

Miguel Gonzáles Andía, doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata explicó a este sitio cómo se manejan las tutelas. “Es una institución que se establece en favor de los menores, mientras estos no aportan la mayoría de edad, implica que tiene carácter de protección, siempre en referencia a los menores. Eso implica que el tutor debe ejercer el cuidado de la persona y de los bienes del menor, hay que tener en claro eso”.

Así el letrado explicó que más allá de las obligaciones del tutor a los tutelados, los menores de edad o su familia de sangre no tienen ninguna responsabilidad u obligación frente al tutor. “El cuidado es del tutor a los menores, no al revés”, explicó y contó que en un caso como puede haber sido el mencionado, en el que el adulto a cargo está enfermo, cualquiera del entorno puede recurrir al juez para revisar la situación y preservar así el derecho de los menores. “Si el menor a cargo detectara alguna irregularidad podría haberlo denunciado por derecho propio o a través de la asesoría”, dijo. y agregó: “Si alguien omitió ponerlo en conocimiento un problema físico del tutor o mental esa persona tendrá que hacer frente a su responsabilidad”.

Respecto a si la familia de Gustavo Martínez podría reclamarle algo a los Fort, dijo que dicha posibilidad “emerge dentro de las normas generales de la responsabilidad civil”. En el mismo sentido, la doctora Andrea Viviana Moyano, abogada especialista en familia niñez y adolescencia agregó que no cuadraría la figura de “abandono de persona” en este caso. “Si a los sobrinos no le informaron sobre la situación del tío, puede haber sido incluso por un pedido de él mismo y también habría que ver qué relación tenían. Pero lo cierto es que la familia Fort no tenía el deber de informar”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: