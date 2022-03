La drástica decisión de un participante de Los 8 escalones del millón que dejó atónito a Guido Kaczka

La insolita decision de un participante de Los 8 escalones del millon que dejo atonito al jurado

Desde apenas pasadas las 22.00 Federico hizo su recorrido casi perfecto por Los 8 escalones del millón. Respondió sobre Televisión Argentina, Ciencias Naturales y Monedas del Mundo, entre otras cuestiones y luego de una peleadísima final contra José, ganó un millón de pesos en el programa de Guido Kaczka. Una vez con el cheque, llegó la pregunta del conductor, que hasta ahora, siempre con respuestas afirmativas, parecía ser más de rutina que otra cosa.

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico, porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. El tema es que mañana, miércoles, dos y media de la tarde, hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, interrogó el anfitrión del ciclo que ayer tenía como jurados a Carmen Barbieri, Walter Nelson, Ingrid Grudke, Jimena Monteverde y Sandra Borghi.

Para sorpresa de todos, Federico, que hace tres meses se recibió de ingeniero industrial y el lunes comenzará un nuevo trabajo, respondió que no: “La verdad que fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”, anunció el participante. Sin saber si se trataba de una broma o si el joven estaba hablando en serio, el jurado se quedó boquiabierto.

“¿Me estás cargando? No volvés. Tranquilo, es una decisión, déjenlo decidir”, pidió Guido y Carmen agregó: “Por favor que vuelva”, mientras que Florencia, la odontóloga que quedó en el escalón seis se ofreció a volver si él no quería.

Entonces, el conductor explicó la dinámica del juego: “Paren, esto nunca pasó. Si vos decidís no volver (por el millón), vuelve José (finalista), si José no quiere volver, puede volver Julieta (escalón tres), si Julieta no quiere volver, Uriel (escalón cuatro), ¿vos qué vas a decir?”. “Yo sí”, dijo el joven que estaba en uno de los escalones del medio y Kazcka continuó: “¿Verónica? Sí, volvés, ¿Florencia? Y ella también”.

“Federico, de verdad es tu decisión y no la podés dar vuelta, tenés que avisar porque así son Los 8 escalones del millón. Si decidís quedarte acá, está muy bien, sos un gran ganador y están las dos opciones. ¿Qué hacés? ¿Volvés o no?”, preguntó por última vez a lo que el ganador respondió: “No, la verdad es que me gustaría que venga José”.

De inmediato José, que había tenido una final muy peleada, dijo que sí, que esta tarde estaría sin problemas en el ciclo. “Como él, Federico dijo que no vuleve, la posibilidad es de José, como les contaba”, cerró finalmente el programa ante una decisión inesperada por todos.

Federico se había consagrado ganador en una final cabeza a cabeza, tras responder correctamente la pregunta de la jurado invitada sobre política y actualidad, la periodista y conductora Sandra Borghi. “Según dijo Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 2022, ¿cuál es el gran problema que tienen los argentinos y argentinas en este momento?”, y las opciones eran: “A: Inflación, B: La inseguridad, C: La pandemia, D: El cambio climático”.

Luego de que los concursantes dieran vuelta su tablet y ver que los dos habían respondido mal, la opción correcta era la A, Guido anunció que de todas formas había un ganador, debido a la diferencia que habían obtenido en el recorrido anterior. “Hay un ganador, Federico, el ingeniero industrial que el lunes empieza a trabajar en una consultoría de Temperley, que vive con su mamá y su papá”, anunció Guido mientras el flamante millonario celebraba y se agarraba la cabeza.

