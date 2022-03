La familia de Gustavo Martínez tiene dudas sobre su muerte y apunta a los Fort: “¿Por qué ocultaron su enfermedad?”

Gustavo Martínez (Foto: captura de pantalla)

“Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo (Martínez) era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, dijo Nicolás, sobrino del personal trainer y tutor de Martita y Felipe Fort, quien el se quitó la vida nueve días antes de que los hijos de Ricardo cumplieran la mayoría de edad.

Días más tarde, sus sobrinos expresaron su enojo ante la situación que estaba travesando su tío: “Me enteré de la muerte de mi tío por un mensaje de mi mamá. Mi tío era depresivo, todo lo que vos quieras. Si vos vivís con tus hijos y tus hijos no pueden manejar la situación... él no hablaba con mi familia sobre eso. ¡Esto es un abandono! Mi tío era el mejor personal trainer, que se cuidaba su cuerpo, qué pasaría en esa casa para pensar eso. ¡Habló con mi hermano a ver si le podía dar trabajo! Obvio por eso nosotros lo ayudábamos”.

En diálogo con Teleshow, Charly Ronco, prensa de la familia Martínez dijo que los sobrinos de Gustavo (Nicolás, Pablo y Ezequiel), sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado “avanzado” de ambas condiciones. “No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”. Además, aseguró que están reuniéndose con abogados para definir quién los representaría y qué acciones tomar en pos de investigar la muerte de su tío.

Marta y Felipe Fort, en el entierro de Gustavo Martínez (Foto: Ramiro Souto)

Miguel Gonzáles Andía, doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata explicó a Teleshow cómo se manejan las tutelas. “Es una institución que se establece en favor de los menores, mientras estos no aportan la mayoría de edad, implica que tiene carácter de protección, siempre en referencia a los menores. Eso implica que el tutor debe ejercer el cuidado de la persona y de los bienes del menor, hay que tener en claro eso”.

Así el letrado explicó que más allá de las obligaciones del tutor a los tutelados, los menores de edad o su familia de sangre no tienen ninguna responsabilidad u obligación frente al tutor. “El cuidado es del tutor a los menores, no al revés”, explicó y contó que en un caso como puede haber sido el mencionado, en el que el adulto a cargo está enfermo, cualquiera del entorno puede recurrir al juez para revisar la situación y preservar así el derecho de los menores.

“Si el menor a cargo detectara alguna irregularidad podría haberlo denunciado por derecho propio o a través de la asesoría”, explicó Gonzáles Andía. Es decir que alguien debería haber informado, si es que no lo hicieron, para que el juez en caso de considerarlo, nombrara a una nueva persona a cargo que tuviera la idoneidad de cuidar a los mellizos. “Si alguien omitió ponerlo en conocimiento un problema físico del tutor o mental esa persona tendrá que hacer frente a su responsabilidad”.

Respecto a si la familia de Gustavo Martínez podría reclamarle algo a los Fort, dijo que dicha posibilidad “emerge dentro de las normas generales de la responsabilidad civil”.

En el mismo sentido, la doctora Andrea Viviana Moyano, abogada especialista en familia niñez y adolescencia agregó que no cuadraría la figura de “abandono de persona” en este caso. “Si a los sobrinos no le informaron sobre la situación del tío, puede haber sido incluso por un pedido de él mismo y también habría que ver qué relación tenían. Pero lo cierto es que la familia Fort no tenía el deber de informar”, explicó.

En las ultimas horas, Nicolás, uno de los sobrinos de Gustavo, escribió en sus redes varias preguntas que espera poder responder con el tiempo, o con ayuda de la Justicia. “Si estaba tan enfermo como dicen, ¿por qué no le sacaron la tutela y nos dieron aviso? ¿Por qué ocultaron su enfermedad? ¿A quién le convenía? En caso de que se supiera su condición, ¿perdería la tutela de los chicos? ¿Si la perdía qué pasaba? ¿El entorno perdería control al involucrarse un juez? ¿Les convenía tenerlo así? ¿Les convenía tener a una persona que no estaba en sus facultades? ¿Quién se beneficiaba con mi tío así?”.

El posteo del sobrino de Gustavo Martínez

Luego, agregó: “La familia Martínez está llena de preguntas. Si estaba enfermo, ¿por qué estaba en un departamento con tres menores sin atención médica? Queremos que la Justicia investigue”.

Días después de la muerte de Gustavo, César Carozza, abogado de los Fort y quien tomó provisoriamente la tutela de los menores hasta que el pasado 25 de febrero estos cumplieron 18, explicó que quien fuera pareja de Ricardo “estaba medicado pero estaba bien” y agregó: “Él tomaba decisiones, entrenaba, manejaba. Como su mamá tenía Alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación. El sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo. Yo lo acompañé con Marisa, la niñera, el año pasado a hacerse estudios. Después, el médico de cabecera especialista en este tipo de patologías, también lo derivó a una charla con un psicólogo. Le dieron una medicación que creo que tomaba todas las mañanas y nada más. Había un rasgo mínimo, incipiente”.

