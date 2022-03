Fernanda Vives contestó a las acusaciones de Fátima Florez y se cruzó con el panel de Intrusos

Fernanda Vives contesto a las acusaciones de Fatima Florez y se cruzo con el panel de Intrusos

La semana pasada Fátima Florez dio una nota con Intrusos (América) en la que reveló una situación que vivió hace muchos años cuando compartió temporada teatral con Fernanda Vives y Evangelina Anderson.

“A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes. Evangelina se auto robó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Los aros aparecieron mágicamente después”, contó la humorista sobre la experiencia que vivió en 2005.

“Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas. Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie. A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto”, agregó Florez.

“Es una versión que ella dio después de veinte años", dijo Fernanda Vives ante las acusaciones de Fátima Florez

Dicho este, Fernanda Vives se sentó frente al panel de Intrusos y se defendió de las acusaciones recibidas por parte de la imitadora. “Es una versión que ella dio después de veinte años. Hacíamos bromas nosotras, pero también compartíamos salidas. Nunca me enteré de que yo le había hecho tanto daño. Jamás en mi vida yo rompí ningún vestuario y la verdad no recuerdo que Evangelina lo haya hecho tampoco”, comenzó con su descargo.

“En su momento nadie sabía lo que hacía, la pusieron ahí y no hizo ningún casting. Ella decía que venía de trabajar en el exterior y venía con aires superiores. No entiendo por qué salió con eso, debe tener algún problema personal. En esa temporada no hubo ni un problema. Yo siento que todo lo que dijo Fátima fue más para el lado de Evangelina. Pero me dejan a mí expuesta en un tema que no me gusta, el bullying: yo tengo dos hijos y no me gusta todo eso, no soy así. Habremos visto dos películas diferentes”, se defendió ante el panel.

Entonces, Florencia de la V tomó la palabra: “Acá Fátima está diciendo que ella se sintió mal por tal cosa. Y vos lo acabás de decir: ‘Sí, quizás le decíamos algo’. En ese momento por ahí no se tomaba con la dimensión de lo que significa ese acto, que es discriminatorio. Hoy, por ahí está bueno decir: ‘La verdad que quizás estuve mal, si se sintió mal le pido disculpas’ Pero no te siento en esa actitud, Fer”. “No, porque honestamente fue hace 20 años y como vos decís, estaba naturalizado, si fue ese el punto. El comentario puntualmente de Perú. Y ya te digo: viví en Perú, trabajé ahí y me encantó Lima. Pero ponele que fue por ese comentario... No la sentí mal a ella, la verdad que no”, insistió Vives.

“¡Perdón por no ser como ustedes quieren que yo sea!”, se exaltó Fernanda Vives

“Pero eso no inhabita a una disculpa. Porque a mí hace 20 años me pasaron cosas, y perdón que sea autorreferencial, y sin embargo las cosas te duelen y siguen doliendo...”, insistió la conductora de Intrusos. Y volvió a sugerirle a Vives: “Por ahí sería mucho mejor decir, ponele: ‘Yo no lo sentí así, pero si fue así, te pido disculpas’. Me parece que te dejaría mucho mejor a vos...”. “Igual me parece honesto que si no lo siente, no lo caretee”, apuntó la periodista Maite Peñoñori, ante la postura inflexible de la ex pareja de la Tota Santillán.

“¡Perdón por no ser como ustedes quieren que yo sea!”, se exaltó Fernanda ante la presión del panel. “La verdad que no me parece que tenga que decir algo. Yo no me siento culpable de algo que en su momento consideré que no le hice mal a nadie. No es mi manera de ser. estoy tranquila como soy yo. Nosotros nos divertíamos y ella estaba dentro de esa diversión”, cerró Vives.

