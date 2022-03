Esteban Lamothe aseguró que se separó de Charo López

Esteban Lamothe y Charo López

Esteban Lamothe y Charo López decidieron poner un punto final en la relación y seguir cada uno por su lado. El protagonista de la ficción de Polka La 1-5/18 (ElTrece) fue el encargado de confirmar que la ruptura con la actriz fue en buenos términos. Tanto así que ahora son amigos.

El actor asistió a la avant premiere de Las noches son de los monstruos, película en la que realizó una participación. Durante el evento, dio detalles del filme a los periodistas y cuando le preguntaron por López, decidió contar sobre la ruptura amorosa.

“¿Vino Charo López? ¿Te hace alguna devolución?”, le consultó una periodista de la Revista Gente. Lamothe le contestó que estaba soltero nuevamente: “Somos amigos con Charo, es una actriz increíble. La admiro mucho y quedamos re bien”.

Esteban Lamothe aseguró que con Charo quedaron como amigos

Cabe recordar que los actores habían comenzado la relación amorosa a principios de diciembre de 2021. En febrero pasado, Esteban habló de este vínculo en el programa Intrusos (América) cuando estaba haciendo un móvil con Gonzalo Heredia, compañero en la obra teatral Desnudos, que por estos días se está presentando en la porteña Avenida Corrientes.

“Contame de Charo, contame del amor, que estás enamorado”, le preguntó un panelista a Lamothe. Y él, con cierta incomodidad, quiso salir del paso: “Uy, la puta madre, ¡pero hace quince minutos que ando de novio! No tengo novedades, en serio. O sea, lo siguiente sería contar el día a día”, dijo. Ante la insistencia de la mesa, agregó: “¿Qué quieren que les cuente? Bueno, Charo nació en Banfield...”, bromeó como preludio a una respuesta más en serio que derivó en un amague de exabrupto: “No, bueno, Estamos hace tres meses y medio y no tengo muchas más novedades... Si quieren les cuento el polvo de anoche, pero son las 3 y media de la tarde”, dijo ante la sorpresa de Flor de la V y sus compañeros.

Luego, Virginia Gallardo insistió: “Lo que pasa es que te separaste y a los días, a los meses empezaste a salir con Charo, entonces nos perdimos ese capítulo”. “Me encanta el amor, me gusta mucho el amor, qué se yo, me enamoro”, le devolvió el actor sin precisar detalles. Sin embargo, fue un poco más allá cuando le preguntaron cómo se habían conocido y reveló que hubo un “celestino” entre los dos.

“Le mandé a decir algo con el paraguayo, con Nico García Hume, porque ellos estaban haciendo un cortometraje y me hizo gancho”, contó Lamothe en relación a su compañero en la tira La 1-5/18. “Después compramos un vino y... ¿sigo? Ustedes jodan y yo sigo en serio”, dijo en tono irónico al panel.

Asimismo le preguntaron si le molestaba hablar sobre hablar de su vida privada. Y contestó: “Me acostumbro, porque siempre estamos hablando de amor: de una separación, o de un encuentro, pero estamos hablando de amor... Si yo tuviese un problema con mi hijo y ustedes me vienen a preguntar, por ahí sí me pondría mala onda. Cuando lo de la vida privada tiene que ver con el corazón, no me molesta. Históricamente ha sido así”.

SEGUIR LEYENDO: