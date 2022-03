El conmovedor posteo de Paula Chaves el día en que una de sus mejores amigas hubiera cumplido años

Foto de recuerdo: Paula Chaves y su amiga Lini

Cada uno elige cómo recordar a las personas que ya no están más. Y Paula Chaves más de una vez contó que no le gusta hacerlo el día en que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, sino que lo prefiere cuando hubiera cumplido años. Así lo hizo con Lini, una de sus mejores amigas que falleció hace dos meses.

“Feliz cumple, Bicho. Así te recuerdo: desentonando y riendo fuerte”, escribió la conductora que por estos días está reemplazando a Verónica Lozano en Cortá por Lozano, por Telefe. Primero lo hizo por las vacaciones de su colega, y luego se extendió su continuidad por el accidente que sufrió en un centro de esquí en Aspen (Colorado) durante un viaje familiar a los Estados Unidos.

La modelo compartió una captura en la que se la ve junto a su amiga –a quien ella consideraba una hermana- cantando y disfrutando de un buen momento que, sin dudas, quedará grabado en la memoria de Paula. Y también en su computadora, tal como lo mostró en sus redes sociales. “Te amo”, agregó junto a un corazón blanco y una estrella.

Uno de los momentos que Paula Chaves eligió para recordar a su amiga Lini

En otro de los posteos que la esposa de Pedro Alfonso hizo en su cuenta de Instagram –red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores- publicó una foto de su amiga sonriendo a cámara y posando en la mesa de un bar en el que se habían reunido tiempo atrás. “Besos al cielo”, agregó sobre la imagen y sumó una mariposa.

Lini murió en enero pasado, y por ese entonces Paula Chaves también le dedicó un emotivo posteo de despedida a quien fuera una de sus mejores amigas, y “hermana por elección”, según la definió. “Buen regreso a la fuente, que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir”, escribió y se refirió al fuerte vínculo que tenían: “Te amo, infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir”.

En aquella publicación, compartió dos fotos: una en primer plano de ellas dos disfrutando de un día de pileta. Y otra en la que tiene en brazos a su hija menor, Filipa, y le está dando un beso a su amiga, que sonríe a cámara. “Gracias por cada una de tus palabras”, le dijo Paula a Lini y le hizo una promesa: “Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia”.

Paula Chaves compartió una foto de un encuentro con Lini para recordarla

“Yo te voy a buscar...”, siguió, por ese entonces, hablándole a su amiga. Y agregó: “Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido. Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la tierra. Buen regreso a la fuente, bicho. Te amo infinito”.

Entre los miles de comentarios de apoyo que recibió la conductora a través de su publicación, se destacó el de su esposo, quien se refirió a Lini: “Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo”. Zaira Nara, quien también es muy amiga de Paula, y la madrina de Filipa, agregó: “Te abrazo, amiga”. Y María del Cerro sumó: “Te amo, Yeya -como apoda cariñosamente a Chaves-. Ella va a estar siempre con vos. Lini ya vuela alto”.

Celeste Cid -”abrazo infinito, hermosa”-, Agustina Cherri, Analía Franchín, Dani La Chepi, Marcela Coronel, Rochi Igarzábal, Nico Vázquez, Benjamín Amadeo, entre otros famosos, también les dejaron sus condolencias a Paula Chaves.

