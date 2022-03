La decisión de la madre de Benjamín Vicuña respecto a la casa que el actor le dio a la China Suárez

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Paralelamente a su separación de Benjamín Viuña, Eugenia la China Suárez se mudó a una gran casa con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, que aún está remodelando. Según se dijo en ese momento, el inmueble lo habría comprado el chileno y lo puso a nombre de la ex Casi Ángeles, lo que le trajo a él problemas familiares.

En las últimas horas, el periodista trasandino Jordan Ponce habló con el ciclo A la tarde sobre la reacción de Isabel, madre del ex de Pampita ante la situación. “Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confiar para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores. Ella, con el afán de proteger y sopesar el dolor que había ido acarreando Benjamín después del quiebre, le dijo ‘no te preocupes yo arreglo esto’ y se dedicó a solucionar los trámites mientras él se seguía dedicando a su carrera. Se preocupa lisa y llanamente por proteger las ganancias del clan”, dijo.

En ese sentido, la periodista Cora de Barbieri agregó que la ex suegra de Eugenia puso “tres representantes legales para que de alguna manera (Benjamín y Suárez) lleguen a un acuerdo de separación de bienes”. “Lo que a ella le importa, y como una buena matriarca, es proteger los bienes de la familia Vicuña, fue la artífice de la buena repartición de bienes”, sumó Ponce.

Hace unos meses, apenas pasado el escándalo entre la China y Wanda Nara, la periodista chilena Mariela Sotomayor también se había referido a la mencionada casa. Mariela Sotomayor: “El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es l mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”.

Luego explicó sobre la relación entre las mujeres: “Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita). La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.

Es qué, según se dijo además, el actor habría usado acciones de la empresa familiar para comprar la casa que hoy habita su ex. Tiempo atrás en Los ángeles de la mañana Yanina Latorre aseguró que la casa en la que vivía la actriz antes de estar en pareja con el chileno se la había dejado a su nombre Nicolás Cabré tras su separación, para que ella viviera con la hija que tienen en común, Rufina.

Algunos rincones de la casa de la China Suárez

En la entrevista íntima que brindó a Alejandro Fantino, luego del denominado Wandagete, la actriz habló de su relación con el dinero. “No tengo ahorros pero me pude comprar mi propia casa que en este país no es poco. Mis amigos en Casi Ángeles tenían dos departamentos y yo cero. Me gastaba toda la plata en ir de vacaciones, me alquilaba una casa en Pinamar para mí y mis amigos”. Además, se definió como “confiada con la vida” y aseguró que le “fallaron muchas veces”: “Soy demasiado desprendida y para mí la plata está para gastarla y eso es de mi papá”.

Hace unos días mostró a sus seguidores en las redes sociales cómo están quedando las remodelaciones de su nuevo hogar, donde en cada rincón puso su toque. La casa con estilo campestre y vintaga cuenta con microcine, un gran quincho para recibir amigos y gran espacio verde para que los chicos jueguen.

