Mica Tinelli mostró los tatuajes de su adolescencia que más la avergüenzan y que intenta borrar

Micaela Tinelli

“No entiendo en qué momento decidí hacerme este tattoo”, escribió en sus redes sociales Mica Tinelli, tal vez un tanto avergonzada, junto con una foto de un dibujo de una estrella fugaz en su espalda, tatuaje que ella misma diseñó y que se realizó cuando tenía nada más que quince años. Pero ese no es el único que borrará y del cual se arrepiente.

La hija del conductor de ShowMatch en otra historia compartió cómo se ve hoy un hada madrina que realizó en su hombro, también en su adolescencia, luego de una primer sesión láser a la que se sometió para eliminarlo.

De esta forma, la joven diseñadora que ya está en México acompañando a su novio, Licha López, busca borrar dos de las primeras imágenes que plasmó en su piel, siendo aún menor de edad. Pero estos nos son los primeros tatuajes que decide eliminar a través del método que aunque es efectivo, puede resultar un tanto doloroso.

Mica Tinelli mostró el proceso en el que se encuentra el tatuaje de la estrella fugaz que comenzó a borrar hace poco menos de un año

Mica Tinelli mostró cómo estaba su tatuaje de hada madrina

El año pasado había comenzado el proceso para borrar estos y otros dos dibujos, en aquel caso estaban en la mano (una inscripción y un dibujo). “La pregunta mas frecuente, me preguntan si duele, duele un poco la verdad. Son varias sesiones cada dos meses y me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona”, había contado en ese momento.

“Duele pero vale la pena por lo que vi del antes y después de un montón de casos es un tratamiento super efectivo así que lo voy a hacer. Me voy a ir sacando estos tatuajes que no me gustan y voy a ir mostrando todo”, dijo la diseñadora y se dirigió a sus seguidores: “Abro debate y confesiones, momento de confesiones, quiero fotos, de algo que se hayan sacado o que aún tengan, para no sentirme tan sola en esta, bánquenme con los tatuajes bizarros, por favor”.

Fue entonces que en un video contó sobre los diseños que tiene en la espalda y cuyo proceso de borrado aún no terminó: “Estos dos que tengo son espantosos en la espalda. Me los hice a los quince. Son de la época en la que se usaba tatuarse duendes, hadas, tengo un hada, tribales, ¿qué otras cosas? Y una estrella fugaz que diseñé yo que me creía que había hecho él diseño, no entiendo que tenía en la cabeza en ese momento. Me da mucha vergüenza, explíquenme qué flashee con esta estrella fugaz, miren los colores, no se entiende la gama del azul, celeste, blanco, se ve la cola de la estrella fugaz”.

La hija del conductor había contado en mayo del año pasado que tras aquella primera sesión, el hada se veía más borrosa, pero no la estrella, que seguía intacta: “Estoy preocupada, no sé cuándo se podrá borrar, polémico, esta parte mía que no entiendo. El hada vaya y pase, se usaba. Pero no entiendo qué falshee con la estrella, encima la diseñe y me creía grosa, no entiendo qué tenia en la cabeza en ese momento de mi vida”.

El doctor Alejandro Cueva (MN 98689) experto en remoción de tatuajes explicó a Teleshow: “Se hace una eliminación láser de tatuajes, se fragmenta la tinta para que sea eliminado de manera natural. El tatuaje no se borra porque tiene una molécula grande, al impactar la luz del láser se fragmenta y se elimina”. Además, contó que la duración del tratamiento depende de varios factores como la antigüedad del dibujo, la densidad de al tinta con la que se hizo y la ubicación en el cuerpo, pero que suele tomar unas ocho sesiones, que se realizan con seis u ocho semanas de intervalo.

