El dolor de Paula Chaves por la muerte de una de sus mejores amigas: “Esa hermana que elegí y volvería a elegir”

Una de las fotos que compartió Paula Chaves para despedir a su amiga (@chavespauok)

Acostumbrada a compartir parte de su rutina y de su vida privada con sus más de cuatro millones de seguidores, Paula Chaves utilizó su cuenta de Instagram para despedir a una de sus mejores amigas, a quien ella consideraba como una hermana. El martes, expresó su inmenso dolor por la joven que había fallecido unos minutos antes, según las propias palabras de la modelo.

“Te amo, bicho”, fue la primera frase que eligió Paula para dedicarle a su amiga, a quien cariñosamente llamaban Lini. “Buen regreso a la fuente, que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir”, continuó la esposa de Pedro Alfonso que por estos días se encuentra en Villa Carlos Paz, acompañándolo junto a su familia en la temporada teatral.

Y se refirió al fuerte vínculo que tenían. “Te amo, infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir”, escribió en el posteo que acompañó con dos fotos: una en primer plano de de ellas dos hace un tiempo compartiendo un día de pileta. Y otra en la que tiene en brazos a su hija menor, Filipa, y le está dando un beso a su amiga, que sonríe a cámara. “Gracias por cada una de tus palabras”, le dijo Paula a Lini y le hizo una promesa: “Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia”.

“Yo te voy a buscar...”, siguió hablándole a su amiga. Y agregó: “Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido. Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la tierra. Buen regreso a la fuente, bicho. Te amo infinito”.

Otra de las fotos que Paula Chaves compartió en su cuenta de Instagram

Entre los miles de comentarios de apoyo que recibió Paula Chaves a través de su publicación, se destacó el de su esposo, quien se refirió a Lini. “Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo”, escribió Pedro Alfonso.

Zaira Nara, quien también es muy amiga de Paula, y la madrina de Filipa, agregó: “Te abrazo, amiga”. Y María del Cerro sumó: “Te amo, Yeya -como apoda cariñosamente a Chaves-. Ella va a estar siempre con vos. Lini ya vuela alto”.

Celeste Cid -”abrazo infinito, hermosa”-, Agustina Cherri, Analía Franchín, Dani La Chepi, Marcela Coronel, Rochi Igarzábal, Nico Vázquez, Benjamín Amadeo, entre otros famosos, también les dejaron sus condolencias a Paula Chaves.

En tanto, la modelo Josefina De Gregorio se refirió a Lini y aseguró: “La persona más alegre que conocí en mi vida. Buen viaje, cuánto que aprender de vos”.

Paula Chaves también posteó en sus Historias de Instagram una foto junto a Lini y su grupo de amigas

Desde fines de diciembre que Paula Chaves se encuentra en Villa Carlos Paz, a donde viajó junto a Pedro Alfonso y sus tres hijos (Olivia, Baltazar y Filipa) ya que el actor encabeza Una noche en el hotel en el Teatro Del Lago. Allí permanecerán hasta fines de febrero, cuando finalice la temporada teatral y regresen a Buenos Aires para retomar sus actividades laborales y sus hijos, las escolares. En tanto, durante el 2021, conductora estuvo al frente de Bake Off y aún no confirmó sus proyectos para el 2022.

