Festejo en Olivos: repercusiones del escándalo en los principales diarios del mundo

El escándalo por el festejo del cumpleaños de la Primera Dama en Olivos en medio de la cuarentena estricta, violando los protocolos y restricciones establecidos por el propio Ejecutivo, y que está afectando la imagen del presidente Alberto Fernández, fue reflejado en los principales diarios del mundo y las repercusiones a nivel local e internacional siguen generando un preocupante daño institucional.

En medio de la campaña por las elecciones de medio término, inicialmente el Gobierno negó la existencia de esa reunión y apuntó a la oposición como responsable de esa supuesta fake news. Pero cuando se difundieron más imágenes y se corroboró su veracidad, el Jefe de Estado se vio obligado a dar explicaciones y lamentar lo ocurrido.

Diario El País, de España

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, admitió Fernández durante un acto en Olavarría.

A pesar que con sus explicaciones sobre lo ocurrido intentó ponerle fin a la polémica, la noticia ya había repercutido a nivel internacional; como cuando ocurrió lo del vacunatorio VIP, que terminó con la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García.

Diario El Mundo, de España

En España, reflejaron la incomodidad del oficialismo a raíz de esa reunión, que el propio Presidente había negado. “Una foto del cumpleaños de la primera dama agita la campaña electoral en Argentina” , tituló el diario El País, al hacer hincapié en la interna que se desató en el propio gobierno por las escandalosas fotos a menos de un mes de las PASO. Mientras que El Mundo señaló que Fernández se encuentra “contra las cuerdas” por la foto de una “fiesta clandestina en pleno confinamiento”.

En Francia, titularon que “un cumpleaños en cuarentena pone contra la pared al presidente de Argentina”. El medio que levantó la noticia fue France24 y centralizó lo sucedido en el pedido de disculpas del Jefe de Estado argentino.

Diario La Tercera, de Chile

“ El polémico cumpleaños de la primera dama de Argentina en pandemia: oposición iniciará juicio político contra Alberto Fernández”, escribió La Tercera, de Chile, al informar sobre el agasajo a la Primera Dama en el que sus asesores y amigos se dejaron fotografiar “sin respetar los protocolos Covid-19 como el uso de mascarilla o mantener la distancia social” cuando las reuniones de ese tipo estaban prohibidas.

Diario El Mundo, de Uruguay

También informaron del tema en Uruguay, cuyo presidente se encontraba de visita en Argentina en el momento en que estalló el escándalo. El diario El País se detuvo en la desmentida que había hecho Fernández unos días antes de asumir su error: “El Gobierno argumentó que se trataba de una imagen trucada, que había sido digitalmente adulterada para perjudicar a Alberto Fernández. El Presidente había dicho que ese día no participó del encuentro sino que simplemente pasó a saludar” .

Diario Folha de San Pablo, de Brasil

Brasil tampoco quedó afuera de las repercusiones y tanto O Globo como Folha le dedicaron un importante espacio al nuevo escándalo del gobierno argentino. Ambos se refirieron a las consecuencias políticas que traerá el episodio en medio del confinamiento estricto y a la causa judicial que está en curso.

Diario Oglobo, de Brasil

El Tiempo, de Colombia, mencionó que “el presidente argentino está bajo fuego por una fiesta en cuarenta” y que esas fotos también pusieron “bajo presión al mandatario en plena campaña electoral para las legislativas de noviembre”.

Diario El Tiempo, de Colombia

La agencia Bloomberg, por su parte, difundió el pedido de disculpas de Alberto y el pedido de juicio político impulsado por la oposición. “Si bien es muy poco probable que avance un juicio político dada la capacidad de la coalición gobernante para bloquearlo en la Cámara Baja, la solicitud llega tres meses antes de las elecciones de mitad de período”, indicó.

La agencia gala France Press (AFP) tituló: “Festejo en cuarentena pone bajo presión al presidente de Argentina”.

La BBC también se hizo eco de la noticia y remarcó que “las fotos de un cumpleaños en plena cuarentena crean una tormenta política para el presidente argentino”.

La Patilla, de Venezuela

En Venezuela llamaron “coronaparty” a la fiesta clandestina que protagonizaron Alberto Fernández y su esposa, y deslizaron que el responsable de viralizar esas imágenes pudo haber sido el empresario taiwanés que estuvo en el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Diario El Comercio, de Perú

El diario El Comercio, de Perú, resaltó que l a fiesta en Olivos desató “un escándalo en plena campaña electoral” y explicó que “la filtración de imágenes muestran a una decena de personas, entre ellas el presidente argentino Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez”.

El impacto del caso es proporcional a la extensión de las restricciones en paralelo a la pandemia en todo el mundo: casi no hubo país que no haya aplicado limitaciones a los despalazamientos y reuniones de sus conciudadanos y sanciones a quienes transgredían esas medidas. En semejante contexto la ejemplaridad de las autoridades -o su ausencia- es una variable crucial y observada por todos.

