Romance y relax: las paradisíacas vacaciones de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

La pareja viajó a la isla Saona y compartieron postales desde la playa

Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, viajaron a República Dominicana para disfrutar de unas románticas vacaciones juntos. El conductor aprovechó unos días para descansar y relajarse antes de retomar su agenda laboral. Desde la paradisíaca isla Saona compartieron postales con las aguas turquesas de fondo y se animaron a hacer algunas actividades acuáticas para conocer los rincones más pintorescos del lugar.

“¡Descubrir mares, descubrir nuevas arenas! Y también seguir descubriendo que la vida a tu lado es un sereno navegar con vientos favorables. Todo me muestra que la felicidad está en el día a día con vos”, escribió Fantino junto a una secuencia de fotos que resumen los momentos que vivieron juntos en medio de los arrecifes de coral y las palmeras como paisaje.

Arena, playas de aguas turquesas y mucho romance: las vacaciones de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

“¿Me puedo quedar a vivir acá?”, tituló la modelo en otra de las publicaciones donde incluyó varias postales con su novio, abrazados en el atardecer. Alejandro no se quedó atrás y redobló la apuesta con otra tierna respuesta: “¿En la playa o en mi pecho? Porque si es mi pecho ya es tuyo”. En otro de los posteos se fundieron en un apasionado beso que retrataron con otra fotografía. “Y en una gruta que se abre hacia el cielo construyeron este imponente lugar”, detalló Fantino, sobre uno de los atractivos turísticos de Punta Cana.

La pareja lleva más de cuatro años de relación, y después de su primer aniversario apostaron a la convivencia. La modelo oriunda de Bahía Blanca conoció al conductor en una salida nocturna al boliche Tequila en diciembre de 2017. En el verano de 2018 se mostraron por primera vez en público en Punta del Este y desde ese momento avanzaron a paso firme.

Románticos, la pareja disfrutó de sus vacaciones antes de retomar el año laboral

“Estaba en Tequila bailando con unas amigas y llegó Alejandro; lo conocía, pero no demasiado, miro muy poca tele y mucho menos escucho AM”, reveló en diálogo con Infobae. “Además, soy cero fútbol, sigo los partidos cada cuatro años, en los Mundiales. Esa noche tuvimos una minicharla, me pidió mi cuenta de Instagram y me empezó a seguir”, contó sobre aquel flechazo que se convirtió en el inicio de su historia de amor.

“Con Ale comparto la vida sana, la comida saludable, el entrenamiento. Tenemos gustos muy parecidos y lo nuestro va mucho más allá de cualquier diferencia de edad; sabemos disfrutar el tiempo juntos”, explicaba sobre los puntos en común con su pareja. A su vez, ambos hicieron oídos sordos a los prejuicios en torno a las dos décadas que los distancian y demuestran que siguen proyectando un futuro juntos.

El buceo también fue una de las actividades que disfrutaron, además de paseos en yate

Lugares paradísiacos y cenas románticas formaron parte de su itinerario en República Dominicana

En aquella entrevista contó también que su carrera comenzó prácticamente por casualidad, gracias a que acompañó a su hermana y a su prima a distintos castings en su ciudad natal y terminó siendo una de las elegidas para desfilar. Cuando tenía 17 años sus papás firmaron un contrato con Pancho Dotto para que su hija pudiera mudarse a Buenos Aires y continuar con el modelaje de la mano de casas de diseño de primer nivel.

En su momento quiso ser bióloga, pero los estudios resultaron incompatibles con su ajetreada agenda y decidió enfocarse a pleno en sus compromisos laborales. Al año se mudó a México y luego trabajó, entre otros países, en Chile, Inglaterra, Alemania y España, realizando campañas y comerciales. De vuelta en la Argentina, se animó a darse una oportunidad en el amor y desde entonces decidió quedarse en Buenos Aires junto al periodista.

SEGUIR LEYENDO: