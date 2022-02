El corte de la manzana y el Jenga, dos hits televisivos creados por Gerardo Sofovich que mantienen su vigencia

Bajo la conducción de Laurita Fernández se estrenó el juego de la manzana y el resultado sorprendió a todos los presentes

Son varios los juegos que se convirtieron en hits televisivos en los exitosos programas creados por Gerardo Sofovich. El productor en sí mísmo supo dejar una huella icónica en la pantalla chica, así como en el teatro y el cine. Aunque algunas de sus ideas nacieron hace más de seis décadas, siguen formando parte de la programación actual. Sin ir más lejos, esta semana se estrenó en Bienvenidos a bordo -el ciclo de entretenimiento que conduce Laurita Fernández en reemplazo de Guido Kaczka por las tardes de El Trece- un segmento que homenajea al fallecido conductor: el famoso corte simétrico de la manzana.

Como muchos recordarán, Gerardo reflotó algunos pasatiempos de su niñez en La noche del domingo, estrenado en 1987, donde se ganó la complicidad de los espectadores, que quedaban hiptonizados con el minuto a minuto, pendientes de cuál sería el resultado final. Las pulseadas, el balero, el Jenga, y el desafío de partir en mitades exactas la fruta de la discordia, fueron algunos de los momentos más esperados por el público. Son varios los hitos que envuelven el formato: 25 temporadas, y la rareza de haber sido emitidos en los cinco canales de aire.

En el Día de los Enamorados la actriz y bailarina anunció el estreno del segmento lúdico ya conocido por los televidentes: “Si vos venís y cortás la manzana exacto, mitad y mitad, y pesan lo mismo, te llevás 100.000 pesos”. La participante que llevó a cabo la tarea eligió cuidadosamente la fruta que cortaría, y cambió de parecer varias veces por la forma de cada una, hasta que encontró la que le pareció perfecta para la ocasión. Sin embargo, asumió su nerviosismo y se mostró incrédula de lograr el cometido.

El periodista de espectáculos intentó hacer el corte exacto de dos mitades de manzana en el programa de Gerardo Sofovich

Mónica, oriunda de Lanús, tomó el cuchillo más grande de todos los que tenía en frente y empezó el minucioso corte. Evaluó cómo seguir y se dio cuenta de que a simple vista ya no se veía parejo el resultado. “Podés corregir todavía”, le sugrió Laurita, un sabio consejo que fue crucial para el resultado. En sus tiempos dorados Gerardo quizá le hubiera sugerido la clásica “mordida” para igualar el peso, uno de sus tips infalibles para equiparar las mitades cuando quedaban muy distintas, pero en este caso esa posibilidad no forma parte del juego.

Una vez rectificado el corte, la conductora colocó en la balanza una mitad y arrojó 124 gramos. Acto seguido, invitó a la concursante a pesar su otra mitad. De manera asombrosa el número que apareció en verde luminiscente fue 124, hecho que consagró a Mónica como la primera ganadora. “Te cuento algo: en el ensayo ninguno de todos nosotros lo pudo hacer, y vino Mónica y lo logró. Cortó, corrigió al final y fue exacto, ¡no te puedo creer!”, se sinceró Laurita.

Gustavo Sofovich, el hijo de Gerardo, habló con Teleshow y contó cómo fue el momento en que la producción del ciclo le consultó si podían incluir el juego: “Cuando me llamaron y me dijeron que querían usar la media manzana desde ya les dije que sí, que me encanta que tengan en cuenta a mi padre y que sus formatos sigan vigentes aún varias décadas después”. Aunque existen diferencias con el segmento original del creador inagotable de éxitos, tales como la presencia de famosos que jugaban en nombre de personas que estaban al teléfono desde sus casas, el productor celebra la adaptación actual.

Un hit vigente: el juego del corte de la manzana se incorporó a Bienvenidos a bordo, el ciclo de la pantalla de El Trece y cosechó gran éxito

“La versión que hace Laurita me parece maravillosa, creo que es una chica que tiene un oficio bárbaro; lo he visto el programa en estos días y supongo que lo debe haber visto a papá porque lo hace muy bien”, aseguró. Y además destacó: “Más allá de que ella tiene una frescura inmensa, hay muchas cosas y modismos que son de Gerardo, lo hace muy pero muy bien”.

En diálogo con este medio, Gustavo confiesa que no es un detalle menor que la última aparición televisiva de su padre haya sido en Los 8 escalones, el programa de preguntas y respuestas sobre cultura general conducido por Kaczka, donde brilló en su rol de jurado imbatible. En 2014 el productor mostró una faceta no tan conocida por el público, su costado “sabelotodo”, que generó atractivas finales con cada uno de los participantes. Así se volvió una de las posibilidades más remotas que el experto se equivocara en sus respuestas, y la excepción implicaba que su rival avanzara dos escalones.

Cabe recordar que hasta una semana antes de su partida, Gerardo dijo presente en su lugar de “gran contestador”. El 8 de marzo de 2015, día en que falleció, Guido le dedicó sinceras palabras en su programa de radio en La 100: “Teníamos mucha diferencia de edad, pero yo no la sentía. Fue un productor muy emblemático de la televisión argentina al que siempre admiré, y el último tiempo él estuvo muy feliz con Los 8 escalones; le encantaba ocupar ese rol en el panel de expertos, y me acuerdo lo furioso que se ponía con las preguntas capciosas, me decía: ‘Está mal ese enunciado, si contesté mal es porque la pregunta no tenía ningún sentido’”.

Gerardo Sofovich se convirtió en el jurado imbatible de Los 8 Escalones en 2014

Otro de los clásicos que siguen generando magnetismo en televisión es el juego de bloques de madera con el que Sofovich desafió a gran cantidad de figuras del espectáculo. Por estos días el Jenga sigue vigente a modo de homenaje al momento del pase de TN de Noche y Redespiertos, donde incluso suelen recordar momentos que quedaron para la historia en los programas de Gerardo: uno de esos recuerdos imborrables lo protagonizó Luciano Pereyra cuando derribó la torre enojado por perder y una de las fichas golpeó en el rostro al mítico conductor.

“Te pido disculpas”, atinó a decir el cantante en aquel entonces mientras Sofovich se cubría el rostro, y luego el artista corrió a abrazarlo para volver a pedirle perdón. “De acá a terapia intensiva, fue una agresión”, expresó el productor con su característico humor. Gustavo, por su parte, destaca los gestos de admiración hacia su padre: “Pasaron todos por su programa con el Jenga; me acuerdo de la reacción de Marcelo Tinelli cuando se le cae la torre, de Charly García, Antonio Gasalla; cualquier formato de él sigue vivo, para mí es un orgullo”. En este sentido, anticipa que muy pronto se volverán a ver más clásicos de Gerardo: “Polémica en el bar va a salir del aire y estará arrancando próximamente La noche del domingo en la pantalla de América”.

El Jenga, un clásico inoxidable que enfrentó a Gerardo Sofovich con grandes figuras del espectáculo

SEGUIR LEYENDO: