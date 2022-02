Liam Gallagher realizará un show en la Argentina en noviembre para presentar su nuevo disco

Liam Gallagher (Gettyimages)

Una buena noticia para los fanáticos argentinos de Liam Gallagher: el popular cantante volverá a Buenos Aires para dar un show el próximo 10 de noviembre en Movistar Arena. En esta oportunidad, el artista inglés tiene previsto hacer una gira mundial para presentar su tercer álbum de estudio “C´mon You Know”, cuyo lanzamiento se llevará a cabo el próximo 27 de mayo.

Recientemente, uno de los principales íconos del rock desde los 90, cuando el sonido de Oasis invadió el mundo, interpretó el primer single Everything’s Electric en el escenario de los BRIT Awards el pasado 8 de febrero. Este tema fue coescrito por Dave Grohl, quien también toca la batería en la canción, junto con los músicos Ivor Novello, Greg Kurstin.

Liam Gallagher y Dave Grohl se conocieron hace muchos años cuando Foo Fighters tocaba con Oasis en una gira. Han mantenido una admiración mutua desde entonces, mientras que las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos han aumentado en los últimos años.

Liam Gallagher (REUTERS/Henry Nicholls)

En las próximas semanas verá la luz un nuevo single incluido en esta tercera producción solista, dedicado a su hermano Noel, con quien mantiene desde siempre una tirante relación, a pesar de haber compartido durante años el liderazgo en Oasis. “Es una cancioncita traviesa, pero es adorable”, dijo el artista. También se supo que el nuevo disco incluirá una versión de Bless You, de John Lennon, publicado originalmente en el álbum “Walls and Bridges”, que el artista registró en 1974.

Se espera que “C´mon You Know” tenga el mismo éxito y aceptación del público que han tenido sus dos anteriores álbumes solistas “As You Were” (2017) y “Why Me? Why Not” (2019). Cabe destacar que ambos discos llegaron directamente al número 1 en el Chart Oficial de álbumes del Reino Unido, al igual que su disco “MTV Unplugged” (2020).

Liam Gallagher en el show que presentó en el Brit Awards (Gettyimages)

Los fanáticos de Liam podrán acceder a distintos formatos del nuevo álbum, todos los cuales ya están disponibles en su página web. La tienda oficial del cantautor ofrece un casete de edición limitada, mientras que tres nuevos formatos de vinilo están disponibles exclusivamente a través de minoristas específicos. Amazon y HMV tienen sus propias ediciones de vinilo en colores, mientras que un vinilo transparente también está disponible a través de selectas tiendas independientes.

Cabe recodar que la última visita de Gallagher a la Argentina se llevó a cabo en el festival Lollapalooza, en 2018, en donde ofreció una vibrante actuación, luego de un concierto en el DirectTV Arena, de Tortuguitas. Previamente, había visitado el país en cuatro oportunidades con la famosa banda que compartía con su hermano y en 2011 había hecho lo propio en el Personal Fest junto a su grupo Beady Eye.

El show en Buenos Aires es organizado por Move Concerts y las entradas estarán a la venta a partir de este martes 15 de febrero a las 12.00 del mediodía para clientes del banco BBVA en la página www.movistararena.com.ar. Mientras que la venta general arranca el viernes 18 de febrero.





