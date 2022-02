Así está hoy Giuliana, la hija arquitecta de Flavia Palmiero que acaba de cumplir 33 años

Flavia Palmiero con su hija Giuliana Battellini

Flavio Palmiero publicó un posteo muy emotivo por el cumpleaños 33 de su hija arquitecta y compartió con sus seguidores imágenes de Giuliana en diferentes momentos de su vida. “¡Hoy es un día muy especial! ¡¡¡Hoy es el cumple de Ella!!! ¡Giuliana, mi hija. ¡¡Una mujer con mayúsculas!! Alguien a quien admiro. ¡¡Una gran compañera de vida!! Lo mejor en tu día”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además, la conductora señaló: “Disfruto mucho seguir haciendo todo para tu cumple. Jeje, preparando este día y festejar. ¡En familia y amigos! ¡SOS única! Humilde. Respetuosa. Inteligente. ¡¡Es mi gran musa!! ¡¡Inspiradora!! ¡Estoy muy orgullosa de vos! Hija, hermana y mujer #siemprejuntas. ¡¡¡Sepan disculpar su bajo perfil!!! ¡Gracias!”.

Flavia Palmiero y Giuliana Battellini

A pesar de su enorme popularidad, la actriz, conductora y empresaria siempre mantuvo un bajo perfil sobre su vida privada, en especial siempre fue muy cuidadosa de la intimidad de Giuliana (nacida en 1989) y Gianmarco (en 1994), sus dos hijos fruto de su relación anterior con el empresario textil Marco Battellini. Incluso, ella misma contó que sus hijos eligieron no exponerse públicamente.

“Amaba lo que hacía y nada me podía detener, porque estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Me dedicaba a trabajar, pero también estuve mucho tiempo con mis hijos. Podía ponerme y sacarme el maquillaje sin problemas. Yo siempre dije que soy una mujer normal con un trabajo extraordinario. Nunca despegué mis pies del piso aunque haya tocado el cielo con las manos. No me la creí, no andaba en plato volador. Nunca tuve un séquito de personas siguiéndome por todos lados. Giuliana y Gianni siempre fueron mi prioridad: cuando eran chicos, en casa no tenía personal. Yo digo que mi espíritu inquieto, libre y curioso me ayudó a conseguir cada cosa que me propuse”, había asegurado Flavia en una entrevista íntima para la revista Gente.

El abrazo de Flavia con su hija

“Nunca los mostré porque ellos eligieron tener un perfil bajísimo. Y me dijeron: ‘Mamá, vos elegiste lo que elegiste, pero nosotros no’”, había explicado Palmiero durante su participación en Masterchef Celebrity. “Mi hija es arquitecta. Le mando un beso a Giuliana. ¡La amo!”, agregó sin dar mayores precisiones sobre la profesión de su primogénita.

Giuliana Battellini tiene 33 años y trabaja como arquitecta

Mientras que Gianni, su hijo menor de 27 años, vive en Dinamarca y es chef. Fue él quien la ayudó y le dio varios consejos cuando aceptó la convocatoria de ser parte del programa que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. “Él empezó a cocinar cuando era chiquito y yo ahí empecé a descubrir un poco la cocina, porque la verdad es que yo siempre laburé muchísimo. Mi mamá también trabajó muchísimo y entonces, no hay una gran historia familiar con la cocina”, contó la conductora.

El joven viajó a la Argentina para celebrar las Fiestas en familia. Y si bien la conductora respeta el bajo perfil de su hijo, no pudo evitar mostrar la admiración que siente por su hijo que, además, se encargó de realizar el menú para la Nochebuena. Y contó con la ayuda incondicional de su madre, quien estaba feliz y orgullosa. Y así lo dejó entrever en sus redes sociales.

“Cocinando juntos... el mejor plan”, escribió Flavia junto a una de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 400 mil seguidores. Allí, se los ve en la cocina de su casa, entre ollas, fuentes y en pleno preparativo para agasajar a sus invitados. En otra de las imágenes que posteó la conductora, describió a Gianni como “el mejor cocinero”.

Flavia con su hijo





SEGUIR LEYENDO: