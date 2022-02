La salida nocturna de Andrea Rincón y Tute en Carlos Paz: “Nos une el peronismo”

En Carlos Paz compartieron una cena

Andrea Rincón está teniendo una excelente temporada de verano en Carlos Paz, protagonizando la obra Los 39 escalones, junto a Fabián Vena, Fredy Villarreal y el Bicho Gómez. Recientemente, la artista fue reconocida como la mejor actriz en los Premios Carlos 2022 que destacan a lo mejor de esta temporada teatral.

Desde que estrenaron el espectáculo en la villa cordobesa se rumoreó que había un romance entre Andrea y Fredy. Incluso los actores hablaron en diversas entrevistas sobre la buena relación que tienen, pero siempre aclararon que solo se trataba de una amistad entre colegas.

Andrea Rincón fue distinguida en los Premios Carlos (Mario Sar)

Luego de estas sospechas, Rincón fue captada infraganti por las cámaras de Intrusos (América) mientras cenaba con Tute. “Es un amigo, vino a trabajar a Córdoba y vino a verme al teatro”, dijo la actriz en una charla con el periodista Pablo Layus. “Muy linda la obra, muy divertida”, agregó el dibujante.

Además, la artista contó que se conocen desde hace años. “Somos compañeros”, explicó mientras hacía la V del Partido Justicialista frente a las cámaras respecto a la ideología que comparten. “Nos une el peronismo, digamos”, manifestó el hijo de Caloi.

Cuando Layus le preguntó sobre los rumores de romance entre los actores, Tute le contestó con tono irónico: “Me enteré, me enteré, me encanta, una linda pareja”. Rincón no se quedó callada y le dijo al cronista: “Cómo te gusta... me escupís el asado, ¿de dónde saliste?”. Pablo le respondió: “Tenés razón, los dejo que sigan dibujando”.

En ese mismo restaurante también se encontraba Villarreal cenando en una mesa diferente. Fue entonces que Pablo aprovechó para preguntarle sobre su compañera de elenco. “No pasa nada, nunca pasó nada, no se puede romper nada si ni se construyó nada”, afirmó el humorista.

Andrea Rincón y Fredy Villareal

“A esta altura de mi vida yo quiero construir, pero se tienen que dar un montón de factores. Primero estar yo preparado para estar en pareja y en este momento no estoy preparado. Nunca pasó nada, fuimos muy claro los dos desde el comienzo”, aseguró el artista.

Recientemente, Andrea había dado detalles sobre su situación sentimental en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez y echó por tierra todos los rumores. “No hay romances. Mi amor es con la soledad”, sentenció, causando la decepción de las conductoras de Por si las moscas. “No me vas a pinchar el romance con Fredy que todos lo compramos, él es un divino y vos sos una divina”, estimó el conductor. Pero no hubo caso: “Sí, se los voy a pinchar. No hay romance. No hay nada, pero no hay nada de nada”, respondió tajante.

Ante la situación, las conductoras bromearon sobre la insistencia de buscarle un novio a la entrevistada, que se mostró muy tranquila con su actualidad. “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”, aseguró la actriz y profundizó su argumento. “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”, finalizó.





