El viaje de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, a Nueva York: encuentro con Cris Morena y clases de canto

Muna Cherri en Nueva York, a donde viajó para perfeccionarse en canto y baile

Muchos la pueden prejuzgar por ser la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, pero lo cierto es que Muna ya viene demostrando su talento desde hace tiempo. Por caso, el año pasado subió al escenario a cantar nada más y nada menos que con Luciano Pereyra, a quien le agradeció por haberle cumplido su sueño.

Y, en las últimas semanas, se supo que iría a Nueva York a perfeccionarse en baile y canto, bajo el programa Go Broadway donde tendrá la posibilidad de, de la mano de Valentina Berger, directora del programa, estudiar con los mejores profesores. Lo cierto es que finalmente ese viaje se concretó en las últimas horas.

“En un lugar que amo, haciendo lo que amo”, escribió en su último posteo de Instagram, donde se la ve muy abrigada y con un paisaje nevado atrás. La adolescente viajó acompañada por su padre, y ya compartió un video en el que se la ve en una clase de canto, en el que se observa sus innegables dotes vocales. Orgullosa, su mamá replicó el video en sus redes: “Y mientras tanto en NY...”, escribió en una story.

La hija de Agustina Cherri demuestra todo su talento en Nueva York

Este año, también viajarán con Muna artistas de Venezuela, Perú, España, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. “Estamos emocionados de retomar los viajes con todas las precauciones posibles. Broadway está 100% y manejando adecuadamente el contexto COVID, apuntamos a trabajar en la misma línea”, dijo la directora del programa que conecta a estudiantes, profesores y productores de todo el mundo.

Además, la joven se encontró en la Gran Manzana con Cris Morena, que también está de paseo allí junto a su nieta Azul Giordano, que hoy impacta con el parecido a su madre, Romina Yan. “Muna + Achu + New York… una fórmula perfecta”, destacó la productora en un posteo donde publicó varias fotos junto a las dos chicas. Días antes, Cris había compartido una sentida reflexión, apenas llegó a Estados Unidos: “Este 2022 es de transformación y muchos cambios y cosas nuevas… por eso voy a animarme a mostrarles un poco más de mi día a día… y voy a empezar con este gran viaje con mi nieta amada… feliz de poder disfrutar de un New York nevado”.

Cris Morena junto a Muna Cherri y Azul Giordano en Nueva York

En ese sentido, su mamá alguna vez habló de la incursión de Muna en los medios y comparó la actualidad con sus inicios, en Festilindo. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo Agustina en una oportunidad. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, dejó en claro que tanto Gastón como ella la apoyan en su vocación.

Mientras sigue de cerca sus avances, Agustina también disfruta de unas vacaciones en Bariloche, a donde viajó acompañada por su novio Tomás Vera, y sus hijos menores, Nilo y Alba. Desde allí también compartió con sus seguidores algunas imágenes en la que se la ve disfrutando del hotel en el que se alojaron y de algunas actividades de aventura, como rafting.

