Una duda que se convirtió en hit: la historia de “El ritual de la banana”, de Los Pericos

Juanchi Baleirón

“The ritual of the banana. The ritual of the banana. Find the skin of ganja’s. Why don’t you come to my house? Why don’t you come to my house? We celebrate her arrival”, rezaba el estribillo del hoy ya clásico tema “El ritual de la banana” de Los Pericos, lanzado en 1987 en el disco homónimo.

Con el Bahiano en la voz, el disco estaba acompañado por otros temas como “Jamaica Reggae” o “Movida Rasta Fari”, aunque sin dudas el mencionado anteriormente fue uno de los más destacados y recordados hasta la fecha. A 35 años de su estreno, Juanchi Baleirón, explicó el origen de la particular canción.

Los perios, "El ritual de la banana"

“Que temazo ‘El ritual de la banana’ de Los Pericos. Yo en un momento quise hacer un cover con otra fruta que también merece un homenaje pero nunca lo llegué a grabar. Se llamaba el ritual de...”, era una de las preguntas que leyó Soy Rada en el programa Match Game, para que el participante y luego los invitados famosos completaran la frase.

Con Baleirón como invitado, todos quisieron saber el origen de la popular canción. “Fue un juego”, fue lo primero que dijo el músico y el anfitrión del ciclo quiso saber: “¿Por qué se llama de la banana?”. “Brevemente, en ese momento apuntamos a algo más como un reggae. Esa canción surgió jugando. De hecho se despegaba del resto”, explicó y recordó las dudas que surgieron en torno al hit: “En ese momento era: ‘Lo grabamos, no lo grabamos, lo grabamos, no lo grabamos’ y lo grabamos…y fue un boom ¡Por suerte!”.

“Después hicimos carrera y supimos cuidarlo, pero en ese momento era…levantabas una baldosa y estábamos en todos lados”, dijo sobre los primeros años donde por más que lanzaran cancines nuevas, “El ritual de la banana” era la más popular y pedida por el público. “¿Se entiende que estamos frente a una de las personas más importantes de la música nacional?”, destacó Soy Rada.

Los Pericos llevaban solo un par de meses tocando juntos cuando tuvieron la posibilidad de grabar el mencionado disco, en 1986 en los estudios Panda. El material se lanzó en 1987 y al año siguiente se convirtió en el disco más vendido del país.

El ciclo Match game comenzó el 13 de septiembre con el debut como conductor del humorista Agustín “Soy Rada” Aristarán terminará en las próximas semanas. “Acabamos de grabar el último programa. Fueron 110 programas en los que me divertí muchísimo y aprendí un montón. Estoy emocionado, feliz y agradecido. No me puede tocar mejor equipo para laburar. Gracias por mirarnos y hacernos compañía todos los días. Hasta pronto”, escribió el actor en sus redes el martes despidiéndose.

Además de éste, El Trece dará de baja también el relity conducido por Eugenia Tobal, Hogar dulce hogar. En su lugar estará Fabián Doman con Fabián Doman Momento D. “Este verano en ElTrece vamos a vivir un momento diferente, será un momento de informarse, de pensar, de debatir. Un momento distinto para tus tardes, un momento de diversión para pasarla bien en familia”, asegura el periodista en el video promocional.

“Va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables”, había asegurado a Teleshow sobre este nuevo desafío en su carrera. “Yo con El Trece y con (la productora) Kuarzo tenía una deuda. Ellos me llamaron en diciembre, lo que nos ha sorprendido es que se mantuviera en reserva. Conversamos durante un mes, inclusive tuvimos reuniones públicas y nadie nos vio. Ellos preferían que volviera al canal, lo cual a mí me parecía muy interesante, y yo quería volver a trabajar un canal que me trató muy bien y que me fue muy bien”.

Además, se sumarán a la emisora Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con un ciclo de espectáculos que se llamará Socios del espectáculo. La dupla ya se reunió con el director de Programación del canal de Constitución, Adrián Suar, y el gerente de Programación, Pablo Codevilla, para ultimar los detalles de esta producción. Y ya se supo que las periodistas Paula Varela y Karina Iavícoli, con las que ambos estuvieron trabajando en los últimos meses, también formarán parte del proyecto.

