El llamativo traje de baño de Tini Stoessel en su visita a Misiones

Luego de recuperarse del coronavirus, Tini Stoessel viajó a Misiones para filmar un nuevo videoclip de un tema que grabó con el artista colombiano Beéle. De esta manera, la cantante, actriz y bailarina aprovechó su estadía en la provincia para recorrer diversas locaciones de la ciudad de las Cataratas.

En su cuenta oficial de Instagram, la ex Violetta compartió con sus 17 millones de seguidores una imagen en Puerto de Iguazú en la que aparece con un llamativo trajo de baño: un top dorado con cadenas en el escote y la bikini de abajo haciendo juego con breteles marrones. Completó el look con trenzas súper largas y una manicura con colores diferente en cada mano: rosa y verde. De fondo se ve un hermoso paisaje selvático.

Tini Stoessel lució un llamativo traje de baño

“Tú eres mi fantasi🦋”, escribió la joven artista en la red social. Hasta el momento la publicación recibió más de 1 millón de likes y 13 mil comentarios. Algunos famosos la halagaron por su belleza, como el diseñador Santiago Artemis, la panelista Cinthia Fernández, el actor Facundo Gambandé y las cantantes María Becerra y Candelaria Tinelli.

Antes de esta visita, Tini había presentado un show multitudinario en la Cascada de la Costanera de Posadas. En una entrevista con Teleshow, la artista dio detalles de esta experiencia: “Es una revolución emocional, no entendía que estaba volviendo a subirme al escenario en Argentina. Cuando me dijeron la cantidad de gente que había, como 100.000 personas, que viajó gente de tantas partes del mundo…un show que se trabajó tanto, fue una locura, así que fue un día muy emotivo, un show realmente inolvidable, ojalá la gente la haya pasado muy bien”.

Próximamente, dará un par de shows por la Argentina en algunos festivales, y el 21 de marzo estará en el Hipódromo de Buenos Aires. “Va a ser el día de mi cumpleaños, así que una locura, va a ser una fiesta, estamos preparando el mejor show de mi vida”, aseguró la popular artista que también se presentará el 24, 25, 26 y 27 de marzo.

La última pareja conocida de Tini Stoessel fue Sebastián Yatra. La distancia y la pandemia terminó de desgastar la relación amorosa y decidieron poner un punto final al noviazgo. Los músicos se volvieron a encontrar a principios de enero en el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, pero se mostraron cada uno por su lado.

Tini Stoessel y su hermano Fran

Respecto a su vida amorosa, la artista aseguró: “Por ahora, soltera y muy feliz. Y mi familia está siempre presente, mi papá, mi mamá, mis amigas….Fran, mi hermano, también siempre está. Creo que no sería nada sin ellos. Todo lo que soy como mujer y como persona, y también como artista, es gracias al amor que me dan mi ser queridos. Eso es algo que siempre lo digo porque me parece importante. De repente quizás no tuviste una tan buena experiencia en lo familiar, pero buscarte personas que sepas que realmente te quieren por lo que sos. Uno no decide en la familia que nace, pero es importante elegir a las personas indicadas para sentirte contenido”.

