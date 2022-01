La curiosa reacción de Fredy Villarreal cuando le preguntaron por su primer beso con Andrea Rincón

Andrea Rincón y Freddy Villarreal hablaron sobre los rumores de romance (Intrusos - América)

Desde hace varias semanas crecen los rumores de romance entre Andrea Rincón y Fredy Villarreal, quienes comparten elenco en la temporada de verano de Carlos Paz. Ambos forman parte de la obra 39 escalones, y la química que tienen sobre el escenario despertó versiones de un incipiente affaire. El miércoles brindaron un móvil juntos desde las sierras cordobesas en Intrusos (América) y rompieron el silencio sobre su relación.

“¿Qué onda ustedes? Digo, los dos están libres y solteros, ¿hay posibilidades de que crezca un amor ahí?”, les preguntó sin vueltas Adrián Pallares, mientras los actores hacían un incómodo silencio del otro lado. “¿Qué pasó? ¿Se cortó el retorno?”, bromeó Rodrigo Lussich al ver que ninguno de los dos podía definir una respuesta concreta. Luego de risas cómplices, Villarreal tomó la palabra y se sinceró: “Yo el día que esté de novio lo voy a decir, no voy a ocultar nada, porque sería una falta de respeto también para la mujer que tenga al lado”.

“Si me preguntás si me gusta Andrea, te puedo decir que ella es una mujer bella en todo aspecto, y quizás puede confundir a algunos cronistas nuestra afinidad recíproca”, agregó. “Yo soy un soltero que no le gusta estar solo”, confesó. Sin embargo, la panelista Paula Varela lo descolocó con una acotación sobre Jazmín, la hija de Fredy, fruto de su relación anterior con la modelo Carolina Oltra: “¿Tu hija ya lo sabe? Porque yo la vi muy risueña, ella es la que más sabe, más que todos nosotros me parece”.

En acción: Andrea Rincón y Fredy Villarreal sobre el escenario en la obra 39 escalones

“No no, pero ¿qué es lo que tiene que saber? Si no somos novios”, contestó tajante el humorista, para luego admitir que Andrea se lleva muy bien con la preadolescente de 13 años. El movilero Pablo Layús intervino y le aclaró: “Pero quiere, me dijo a mí: Yo quiero que sean novios’”. Sorprendido, Fredy remató: “¿Ah sí? La voy a matar… no es así mi amor”. Cabe recordar que el humorista también es padre de Agustín, nacido durante su matrimonio con Laura Viglierchio.

La actriz también tomó partido y reconoció que comparten mucho tiempo juntos entre los ensayos y las funciones, ya que además están viviendo en el mismo complejo. “Jaz es una divina, le dije a él y a la mamá que hicieron un gran trabajo como padres”, expresó. “Y que lo digas públicamente me enorgullece”, le agredeció el actor. Al ver sus miradas y el romántico diálogo que sostenían desde el piso del ciclo de espectáculos se enternecían con la posibilidad de que se conviertan en pareja. “Bueno, es que hay amor, es un gran compañero, me ayuda mucho y yo lo quiero”, blanqueó Rincón.

La reacción de Andrea Rincón y Freddy Villarreal cuando les preguntaron si ya se dieron un primer beso (Intrusos - América)

Luego de que Karina Iavícoli resaltara que Fredy “cuida a Andrea en cada una de sus declaraciones”, el humorista quiso dejar en claro su punto de vista: “Gracias por tus palabras, pero no creo que ella necesite que la cuide nadie, porque ha demostrado de un tiempo a este parte que se ha reconstruido sola de la mejor manera, con toda la fuerza de la leona que es; yo no la estoy cuidando, y sería un honor, pero no lo necesita porque tiene muchas agallas”. Tras esa contudente opinión, la panelista dio un paso más y quiso saber: “¿Quién dio el primer beso, Andrea a Fredy o Fredy a Andrea?”.

Al escuchar la pregunta Rincón se tentó y negó que haya existido un beso entre ambos, al mismo tiempo que Villarreal bromeó: “Yo se lo dí”. Y al instante aclaró: “Yo di el primer beso porque ella ni había nacido y yo ya la besé”. A pesar de sus evasivas contestaciones, Pallares afirmó: “Fredy Villarreal, vos sos el hombre para querer a esa mujer”.

Unos días atrás el humorista ya había hecho un comentario sobre un posible romance: “Ojalá me dé bola, ¿quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón?”. Y dio más detalles: “Somos grandes compañeros de trabajo. Mi hija se hizo muy amiga de ella, y ella es un ser de luz también. Está en una fase de su vida muy importante y muy abierta al amor. Para mí una persona que respeta y ama a mi hija....”, dejando abierto el final de la frase.

